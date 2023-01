FC Liverpool vs. Wolverhampton: LIVE STREAM und TV - FA Cup heute live

Der FC Liverpool trifft im FA Cup auf die Wolverhampton Wanderers. Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und STREAM gibt's hier.

Heute Abend (7. Januar 2023) sind die Wolverhampton Wanderers zu Gast beim FC Liverpool. Das FA-Cup-Spiel wird um 21:00 Uhr im Anfield-Stadion angepfiffen.

Liverpool geht als klarer Favorit in die Partie, die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit den Wolves im FA Cup gingen allerdings verloren. Zuletzt reichte 2019 ein Treffer von Divock Origi nicht aus und man verlor mit 1:2. Verstärkung erhält Liverpool jetzt noch einmal durch Cody Gakpo, der nach überzeugenden Leistungen bei der WM für ca. 45 Millionen Euro von der PSV Eindhoven an die Anfield Road wechselt.

Ab heute Abend um 21:00 Uhr werden wir dann auch sehen, ob Jürgen Klopp den großen Stars seiner Mannschaft eine Verschnaufpause schenkt oder ob der FC Liverpool die Wolverhampton Wanderers mit seiner absoluten Top-Elf empfängt.

Hier findet Ihr alle relevanten Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Liverpool und den Wolverhampton Wanderers im TV und LIVE-STREAM.

Liverpool vs. Wolverhampton heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers Wettbewerb FA Cup Anpfiff 07. Januar - 21:00 Uhr Spielort Anfield (Liverpool)

FC Liverpool vs. Wolverhampton: Gibt es eine TV-Übertragung heute?

Die englische Premier League ist nicht im Free-TV zu sehen und auch der FA Cup wird leider nicht im TV übertragen. Die Übertragungsrechte für diesen Wettbewerb liegen nämlich nur beim Sport-Streamingdienst DAZN. Wie Ihr dort jetzt zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Liverpool vs. Wolverhampton: Der LIVE STREAM heute bei DAZN

Wie gerade beschrieben, wird der FA Cup nur bei DAZN übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Premier League musste DAZN vor einigen Jahren an den Pay-TV-Sender Sky abtreten, der FA Cup ist aber nur beim Streamingdienst aus Ismaning zu sehen.

Wie könnt Ihr jetzt aber das heutige Spiel dort sehen? Wir klären Euch auf. DAZN überträgt diverse LIVE-STREAMS, von Fußball über Boxen ist dort alles dabei. Beispielsweise werden dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gezeigt, genauso wie der Großteil aller Champions-League-Partien.

Auch die französische, italienische und spanische Liga seht Ihr exklusiv nur bei DAZN. Außerdem hat der Streamingdienst Darts, die UFC, NBA, NFL, Golf, Motorsport oder Tennis im Angebot. Dort wartet also ein riesiges Angebot an Livesportevents auf Euch.

Allerdings müsst Ihr dafür natürlich auch bezahlen. Ein Abo bei DAZN kostet im Monatsabo 29,99 Euro, im Jahresabo müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro bezahlen. Dafür erhaltet Ihr dann direkt Zugriff auf alle LIVE-STREAM-Übertragungen bei DAZN.

Sobald Ihr also ein Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch heute Abend bei DAZN in den LIVE-STREAM zum Spiel Liverpool vs. Wolverhampton reinklicken. Kommentiert wird die Partie des FA Cups von Uli Hebel, als Experte ist Benny Lauth mit dabei.

Hier gibt es mehr Infos zu DAZN:

Liverpool vs. Wolverhampton heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr wollt nichts verpassen, könnt aber das Spiel nicht per LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von GOAL genau richtig. Hier bleibt Ihr 90 Minuten lang up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Mit dem LIVE-TICKER werdet Ihr fast in Echtzeit über alle spielentscheidenden Szenen informiert. Kostenlos ist dieser natürlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Liverpool vs. Wolverhampton.

Liverpool vs. Wolverhampton heute im TV und STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Startformationen, die Jürgen Klopp und Julen Lopetegui gewählt haben, bekannt gegeben werden, könnt Ihr sie hier sehen.