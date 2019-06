Transferausgaben des FC Liverpool: Welche Summen hat Jürgen Klopp bisher für Transfers ausgegeben?

Liverpool steht erneut im Champions-League-Finale. Aber welche Summen hat der Verein unter Klopp für Transfers ausgegeben? Goal liefert die Antworten.

Bereits in der zweiten Saison in Folge steht Trainer Jürgen Klopp mit dem im Champions-League-Finale (21 Uhr bei DAZN und im LIVE-TICKER). Nachdem sich der englische Verein im letzten Jahr mit 1:3 gegen Real Madrid geschlagen geben musste, wartet nun mit ein direkter Konkurrent aus der Premier League.

Seit Klopp im Oktober 2015 von Brendan Rodgers übernommen hat, führte der 51-Jährige den Verein mit jedem Jahr ein Stück näher an den Glanz alter Tage heran. 2015/16 beendete Liverpool die Premier-League-Saison auf dem achten Platz, danach folgte zwei Jahre in Folge jeweils Rang 4, ehe man sich in dieser Saison in einem spannenden Titelrennen erst am letzten Spieltag geschlagen geben musste.

Doch wie kann der aktuelle Erfolg von Liverpool begründet werden? Zwar ist Klopp dafür bekannt, aus Mannschaften eine Einheit zu formen und dadurch einzelne Spieler besser zu machen, aber liegt der erneute Einzug ins Finale nur daran? Ein Blick auf Liverpools Transferausgaben.

Welche Summen hat Liverpool unter Klopp für Transfers ausgegeben?

In den letzten drei Jahren kommt der FC Liverpool unter Klopp auf Transferausgaben in Höhe von insgesamt 435,98 Millionen Euro . Bei Torhüter Alisson (62,5 Mio.) und Innenverteidiger Virigil Van Dijk (84,65 Mio.) sorgte der Verein zudem für damals neue Maßstäbe bei den Transfersummen.

Im ersten Transferfenster nach seinem Amtsantritt ließ Klopp es im Winter 2015 zunächst ruhig angehen. Nur Marko Grujic kam von Roter Stern, wurde aber auch umgehend wieder nach Belgrad verliehen.

Die Saison 2016/17: Die ersten Transfers unter Klopp

Im Sommer 2016 konnte der 51-Jährige erstmals die komplette Mannschaft nach seinen Vorstellungen zusammenstellen. Insgesamt investierte der Verein damals 79,9 Millionen Euro in neue Spieler.

Neben kleineren Beträgen für Loris Karius und Ragnar Klavan kam Sadio Mane für 41,2 Millionen Euro vom , Georginio Wijnaldum sollte für 27,5 Millionen Euro das Mittelfeld stabilisieren. Zudem wurden Alexander Manninger und Joel Matip ablösefrei unter Vertrag genommen.

Die Saison 2017/18: Salah und Van Dijk kommen

Auch in der Saison 2017/18 tätigte Liverpool wieder einige teure Transfers. Im Sommer sollten Mohamed Salah (42 Mio.) und Alex Oxlade-Chamberlain (38 Mio.) den Kader in die Tiefe verstärken, außerdem kamen Linksverteidiger Andrew Robertson (9 Mio.) und der ablösefreie Dominic Solanke.

Die Ausgaben in die Höhe schnellen lassen sollte aber der Transfer von Van Dijk, der im Winter 2017 vom FC Southampton geholt wurde. Ein Risiko, das sich für Liverpool rückblickend auszahlen sollte.

Die Saison 2018/19: Vorbereitung auf eine erfolgreiche Saison

Im nächsten Transferfenster zahlte Liverpool für Alisson von der AS Rom eine weitere Rekordsumme - die allerdings schon wenige Wochen danach von Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga eingestellt wurde.

Darüber hinaus nahmen die Reds Naby Keita für 60 Millionen Euro von unter Vertrag. Für Fabinho legte der Verein 45 und für Xherdan Shaqiri 14,7 Millionen Euro auf den Tisch. Im Winter folgten keine weiteren Transfers.

Die Transferausgaben von Liverpool im internationalen Vergleich

Im internationalen Vergleich liegt Liverpool mit Transferausgaben von über 400 Millionen Euro teilweise deutlich hinter der europäischen Konkurrenz - investierte im selben Zeitraum 634,5 und der 628,35 Millionen Euro.

Dahinter folgen Juventus (617,73 Mio.) und Chelsea (603,40 Mio.), die für diese Summen aber auch 226 bzw. 104 Spieler unter Vertrag genommen haben.

Die beiden Manchester-Vereine hatten in den letzten Jahren ebenfalls höhere Ausgaben, zudem bei deutlich geringeren Einnahmen als Liverpool (318,38 Mio.).