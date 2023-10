FC Liverpool: Ryan Gravenberch mit Seitenhieb in Richtung FC Bayern

Ryan Gravenberch trifft erstmals für Liverpool. Anschließend übt er versteckte Kritik an seinem Ex-Klub

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch hat beim 2:0-Sieg des FC Liverpool in der Europa League gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise seinen ersten Treffer für die Reds erzielt. Anschließend konnte sich der 21-jährige Mittelfeldspieler einen kleinen Seitenhieb in Richtung seines Ex-Klubs FC Bayern nicht verkneifen.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn man einem Spieler Minuten gibt, bekommt er Selbstvertrauen und das war's", sagte Gravenberch dem TV-Sender TNT Sports. Während seiner Saison in München kam der Niederländer unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel insgesamt lediglich auf 937 Minuten Einsatzzeit in 33 Pflichtspielen.

WIE LIEF ES GEGEN SAINT-GILLOISE? Gegen Saint-Gilloise traf Gravenberch in der 44. Minute per Abstauber zum zwischenzeitlichen 1:0. Torhüter Anthony Moris ließ einen Schuss von Trent Alexander-Arnold abprallen.

"Es war großartig, es fühlt sich super an", meinte der mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattete Youngster, der seine Karriere in Amsterdam begonnen hatte: "Es war das einfachste Tor meiner Karriere."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE LÄUFT ES FÜR GRAVENBERCH IN LIVERPOOL? Unter Liverpool-Coach Jürgen Klopp kam Gravenberch in der laufenden Saison bereits in sechs Pflichtspielen (241 Minuten) zum Einsatz. Neben seinem Treffer am Donnerstag bereitete er zwei weitere Tore vor.

"Seine Zeit bei Bayern war nicht die schlechteste auf der Welt, aber er fühlt sich hier zu 100 Prozent eingebunden. Er ist sehr wichtig für uns", sagte Klopp über Gravenberch.