FC Liverpool: Reds bei Lozano offenbar in der Pole-Position

Schnappt sich der FC Liverpool einen weiteren Angreifer? Hirving Lozano könnte offenbar der nächste Reds-Transfer werden.

WAS IST PASSIERT? Laut dem italienischen Portal Calciomercato haben gleich mehrere Premier-League-Klubs ein Auge auf Napoli-Angreifer Hirving Lozano geworfen. Demnach befindet sich der FC Liverpool im Werben um Lozano in der Pole Position. Aus dem Bericht geht jedoch nicht hervor, ob die Reds eine Verpflichtung von Lozano im Januar in Erwägung ziehen, oder ob man erst im Sommer bei dem Mexikaner ernst macht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool sucht nach wie vor nach Verstärkung für die Offensive, da Diogo Jota und Luis Diaz derzeit verletzungsbedingt ausfallen. So steht man kurz davor, sich die Dienste von Cody Gakpo zu sichern, der noch in diesem Winter für 42 Millionen Euro von PSV an die Anfield Road wechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 27-jährige Lozano hat seit seinem Wechsel von PSV Eindhoven im Jahr 2019 in 133 Spielen 30 Tore für die SSC Neapel erzielt.

In dieser Saison kommt der Flügelflitzer in 19 Spielen in allen Wettbewerben auf vier Tore für den Tabellenführer der Serie A. Medienberichten zufolge will Lozano aber trotz der derzeit erfolgreichen Phase mit den Partenopei den Verein verlassen. In Neapel steht er noch bis 2024 unter Vertrag, der Markwert des WM-Stars von 2018 liegt bei 28 Millionen Euro.

WIE GEHT ES WEITER? Diaz wird voraussichtlich erst im März zurückkehren, nachdem er einen Rückschlag bei seiner Genesung von einer Knieverletzung erlitten hat, die er sich im Oktober gegen Arsenal zugezogen hat. Jota hingegen könnte bis Anfang Februar ausfallen, da er sich von seinen Wadenproblemen weiter erholt. Es bleibt somit abzuwarten, ob Liverpool für die kommenden zwei bis drei Monate noch einen weiteren Ersatz verpflichten will oder nicht.

Für den Fall, dass Lozano Napoli verlässt, wurden bereits eine Reihe von potenziellen Nachfolgern gehandelt. So wurde Adama Traore, dessen Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers am Ende der Saison ausläuft, als möglicher Kandidat ins Gespräch gebracht.