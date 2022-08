FC Liverpool: Kommt Leandro Paredes im Tausch für Roberto Firmino?

Der FC Liverpool ist angeblich an Leandro Paredes von PSG interessiert. Geht Roberto Firmino im Tausch nach Paris?

Bahnt sich in den letzten Tagen des Transferfensters ein spektakulärer Tausch zweier Großklubs an? Wie Calciomercato berichtet, ist der FC Liverpool aufgrund der Verletzungsmisere im Mittelfeld an einer Verpflichtung des Argentiniers Leandro Paredes von Paris Saint-Germain interessiert. Im Gegenzug, so heißt es weiter, könnte Roberto Firmino nach Paris wechseln.

Allerdings buhlt auch Juventus Turin um Paredes und hat den zentralen Mittelfeldspieler zum klaren Ziel bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September erklärt. Allerdings muss die Alte Dame zuvor noch einen Mittelfeldspieler im Kader abgeben, als Kandidaten gelten Adrien Rabiot und Arthur.

Roberto Firmino zu PSG? Eher unwahrscheinlich

Ein Abschied von Firmino wäre für Liverpool aber wohl nur wenig zweckdienlich. Nach dem Abgang von Sadio Mané ist zwar der Uruguayer Darwin Núñez als Nachfolger für die Sturmzentrale auserkoren und Firmino zweite Wahl, allerdings fehlt der 75-Millionen-Euro-Neuzugang nach einer Roten Karte noch gesperrt und muss sich erst noch an die Premier League gewöhnen. Zudem ist der Kader der Reds in der Offensive ohnehin schon auf Kante genäht.

In Paris bliebe Firmino wohl auch nur die Rolle eines Ersatzmannes, da das Dreieck aus Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé gesetzt ist. Zudem verpflichtete PSG auch noch Hugo Ekitiké, sodass auf dieser Position kein Bedarf bestünde.