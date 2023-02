FC Liverpool: Markus Krösche wohl Kandidat für Sportdirektor-Posten

Der FC Liverpool hat offenbar den Blick nach Frankfurt gerichtet, um den Sportdirektor-Posten im Sommer neu zu besetzen.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht von The Athletic zufolge steht Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche im Fokus des FC Liverpool. Demnach soll der 49-Jährige ein Kandidat für den Sportdirektor-Posten bei den Reds sein. Auch Paul Mitchell, der aktuell Vorstandsmitglied der AS Monaco ist, sei ein Thema an der Anfield Road.

WAS IST DER HINTERGRUND? Julian Ward ist aktuell der Sportdirektor des FC Liverpool, wird aber auf eigenen Wunsch zum Saisonende den Verein verlassen. Krösche steht bei Eintracht Frankfurt derweil noch bis 2025 unter Vertrag, während Mitchells Zukunft in Monaco über den Sommer hinaus wohl noch offen ist. Laut The Athletic gibt es aber eine Tendenz zum Verbleib bei den Franzosen.

WIE GEHT ES WEITER? Ob Krösche daran interessiert ist, die SGE im Sommer zu verlassen, ist unklar. Aufgrund seines langfristigen Arbeitspapiers scheint es jedoch vorerst unwahrscheinlich, dass er sich den Reds anschließen wird. Fakt ist, dass Liverpool bis Sommer einen neuen Sportdirektor finden muss.

