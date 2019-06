FC Liverpool stellt neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/20 vor

Seit zwei Monaten ist das Design des Heimtrikots bereits bekannt, nun hat der FC Liverpool auch das Auswärtsdress vorgestellt.

Champions-League-Sieger hat sein Auswärtstrikot für die kommende Saison offiziell vorgestellt. Über die Internetseite sowie die Social-Media-Kanäle des Premier-League-Klubs wurde die neue Ausrüstung präsentiert. Diese kann man bereits bestellen. Bereits im April war das Heim-Trikot vorgestellt worden.

Die neuen Shirts kommen schlicht daher: Außer einem roten Streifen am Ärmel sowie die roten Schriftzügen auf dem Rücken werden Firmino, Salah und Co. kommende Saison auswärts komplett in Schwarz-Weiß auflaufen. Dabei dominiert Weiß den Hintergrund, während Sponsor und Ausstatter in Schwarz zu erkennen sind. Auch das Vereinslogo der Reds kommt ohne Farben daher.

FC Liverpool: Feldspieler in Schwarz-Weiß, Torhüter in Grün

Wie schon beim Heimtrikot lässt sich Ausrüster New Balance also nicht auf Experimente ein, sondern lässt die Pool-Profis in einem klassischen Stil auflaufen. Nur die Torhüter werden ein wenig Farbe in die Ausstattung Liverpools bringen: Alisson und seine Kollegen werden in einem Mintgrün die Auswärtsspiele antreten. Auch die Hose ist bei den Torhütern Grün, bei den Feldspieler ist diese Schwarz gehalten.

Die Trikots kann man bereits im Online-Shop des FC Liverpools erwerben: 75 Euro kostet ein einfaches Trikot, 60 Euro sind es bei der Kinderedition. Wenn man das gesamte Programm aus Beflockung, Premier-League-Abzeichen und Versand nach will, bezahlt man knapp 100 Euro. Die Version für die europäischen Wettbewerbe gibt es bereits im Shop, allerdings kann man diese Trikots bisher nur vorbestellen.