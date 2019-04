Der und Ausrüster New Balance haben am Donnerstagvormittag das neue Heimtrikot der Reds für die Saison 2019/20 vorgestellt.

Auffällige Neuerungen sind dabei weiße Applikationen an den Ärmeln sowie die in Gelb gehaltenen Logos von Verein und Ausrüster.

Zudem gab Liverpool bekannt, dass Torhüter Alisson ab kommender Spielzeit die Nummer 1 tragen wird. Bisher hatte der Brasilianer, der letzten Sommer von der an die Anfield Road kam, die Nummer 13 auf dem Rücken getragen.

