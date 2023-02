FC Liverpool: AC Mailand intensiviert wohl Bemühungen um Naby Keïta

Naby Keïta muss den FC Liverpool nach dieser Saison wohl verlassen. Die AC Mailand soll jetzt stark an seiner Verpflichtung interessiert sein.

WAS IST PASSIERT? Die AC Mailand will ihr Interesse an Naby Keïta verstärken, um den Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool nach Italien zu locken. Das geht aus einem Bericht des Mirror hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der für die Reds katastrophal verlaufenden Saison 2022/23 plant der Klub bereits den großen Umbruch. Zehn Spieler sollen laut dem Mirror abgegeben werden - unter anderem Keïta.

Der Vertrag des 28 Jahre alten zentralen Mittelfeldspielers läuft nach dieser Saison aus. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird sich einem Wechsel des Nationalspieler aus Guinea wohl nicht entgegenstellen, auch da Keïta in dieser Saison nicht zur Stamm-Mannschaft zählt.

Aus dem Umfeld des ehemaligen Leipzigers ist zu hören, dass die Serie A mehr zu seinem Stil passen würde - was einen Wechsel zur sehr an ihm interessierten AC Mailand begünstigen könnte.

Während des Winter-Transferfensters soll sich eine Rückkehr zu RB Leipzig zerschlagen haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison stand Keïta in sechs Einsätzen lediglich 246 Minuten auf dem Feld. Bis Ende des vergangenen Jahres setzten ihn allerdings mehrere Verletzungen außer Gefecht.

Keïta war 2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road gewechselt. Seitdem gewann er mit den Reds unter anderem die Champions League 2019 und ein Jahr später die englische Meisterschaft.