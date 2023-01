FC Chelsea hat offenbar Abwehrtalent Rafa Marín von Real Madrid im Blick

Der FC Chelsea plant weiter den Kader für die Zukunft. Nun angeblich im Visier: Abwehrtalent Rafa Marín von Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat nun offenbar ein Talent von Real Madrid ins Visier genommen. Wie der Telegraph berichtet, haben die Blues Interesse an Abwehrspieler Rafa Marín.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 20 Jahre alte Innenverteidiger ist seit sechseinhalb Jahren bei den Königlichen und durchlief dort seither sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der laufenden Saison ist der ehemalige spanische U18-Natzionalspieler Stammkraft in Reals zweiter Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Auch andere europäische Topklubs haben demnach bereits ein Auge auf Marín geworfen, so sollen RB Leipzig und Juventus Turin ihre Fühler ebenfalls ausgestreckt haben.

WIE GEHT ES WEITER? Maríns Vertrag bei Real läuft noch bis 2024. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, strebt Real laut Telegraph einen Verkauf im Sommer an. Chelsea hatte im Zuge seiner zahlreichen Wintertransfers zuletzt bereits das französische Abwehrtalent Benoît Badiashile verpflichtet.

