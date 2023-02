FC Chelsea: Leihe von Andrey Santos nach Brasilien wohl möglich

Im Januar verpflichtet der FC Chelsea das brasilianische Talent Andrey Santos. Jetzt gibt es Probleme mit der Arbeitserlaubnis.

WAS IST PASSIERT? Winter-Neuzugang Andrey Santos könnte den FC Chelsea zeitnah wieder verlassen. Das berichtet der Evening Standard. Interesse an einer Leihe des 18 Jahre alten Brasilianers sollen demnach unter anderem Palmeiras, Porto Alegre, Fluminense, Corinthians und Flamengo. Auch eine Rückkehr zu seinem vorherigen Verein Vasco da Gama sei möglich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Santos ist auch knapp einen Monat nach seinem Wechsel nach England noch ohne Arbeitserlaubnis. Deshalb denken die Blues laut dem Bericht über eine Leihe nach.

Nach den neuen Regeln für Arbeitserlaubnisse erhielt Santos zunächst keine, da die Liga, aus der er kam, die zweite brasilianische Liga, als nicht stark genug angesehen wurde.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Chelsea will mit Verweis auf Santos' momentan starke Leistungen bei der U20-Südamerikameisterschaft eine Arbeitserlaubnis vor dem FA Exceptions Panel erwirken. In einem solchen Fall muss der Verein nachweisen, dass der betreffende Spieler ein solch großes Talent ist, das es den Wert der aufnehmenden Wettbewerb steigern würde.

Santos steht bei der U20-Südamerikameisterschaft bei fünf Toren in sechs Spielen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Santos stammt aus der Akademie von Vasco und hatte im November 2021 mit 17 Jahren für die Profis debütiert. Vergangenes Jahr war der brasilianische Junioren-Nationalspieler dann mit acht Toren in 33 Zweitliga-Einsätzen an Vascos Rückkehr in die erste Liga entscheidend beteiligt.