FC Chelsea: Inter will Romelu Lukaku wohl halten - Belgier hat kein Interesse an London-Rückkehr

Im Sommer endet die Leihe von Romelu Lukaku bei Inter Mailand, der Belgier wird aber voraussichtlich nicht zum FC Chelsea zurückkehren.

WAS IST PASSIERT? Laut der Gazzetta dello Sport will Inter Mailand Romelu Lukaku halten. Demnach werden sich die Verantwortlichen der Nerazzurri Mitte März mit dem FC Chelsea treffen, um über die Zukunft des Mittelstürmers zu sprechen.

Dem Bericht zufolge will der italienische Pokalsieger Lukaku auch für die Saison 2023/24 unter Vertrag nehmen, möglich scheint ein erneutes Leihgeschäft. Weiter heißt es, dass man eine geringere Leihgebühr als zuletzt nach London überweisen möchte. Im vergangenen Sommer zahlte Inter acht Millionen Euro plus weitere drei Millionen Euro an Bonuszahlungen für den 29-Jährigen, nun soll man bereit sein, nur die Hälfte dieser Summe zu bieten. Inter soll mit Blick auf das Treffen im März schon mit dem Lukaku-Lager gesprochen haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lukaku konnte in der Saison 2021/22 beim FC Chelsea unter Thomas Tuchel nicht wirklich Fuß fassen und kommunizierte sogar öffentlich sein Bestreben, die Blues zu verlassen. An der Stamford Bridge hat er noch einen bis 2026 laufenden Vertrag. In dieser Saison fehlte er Inter allerdings oft verletzungsbedingt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Was für Romelu Lukaku alleine an Ablösesummen bezahlt wurden, ist durchaus beachtlich. So verpflichtete der FC Chelsea den belgischen Nationalspieler einst von Anderlecht für 15 Millionen Euro, es folgte wenig später ein 35-Millionen-Euro-Wechsel zum FC Everton. Manchester United legte im Jahr 2017 dann 84,70 Millionen Euro für den Linksfuß auf den Tisch, Inter Mailand wiederum sicherte sich für 74 Millionen Euro die Dienste des Belgiers.

Schließlich kehrte Lukaku im Sommer 2021 wieder zum FC Chelsea zurück - damals für die Rekordablösesumme von 113 Millionen Euro.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty