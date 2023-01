FC Chelsea: Bashir Humphreys wechselt zum SC Paderborn

Chelsea dünnt den proppevollen Kader etwas aus und verleiht ein Abwehrtalent in die 2. Bundesliga.

WAS IST PASSIERT? Zweitligist SC Paderborn hat Bashir Humphreys vom FC Chelsea verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 19 Jahre alte Verteidiger per Leihe vom Premier-League-Topklub an die Pader.

WAS WURDE GESAGT? "Bashir ist ein beidfüßiger Innenverteidiger, der neben seinen defensiven Qualitäten über sehr gute technische Fähigkeit und ein starkes Aufbauspiel verfügt", erklärte SCP-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Mit seinen Qualitäten wird er unseren Kader in der Defensive weiter aufwerten."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der englische Jugend-Nationalspieler spielte zuletzt vorwiegend in der U21 der Londoner, am 8. Januar 2023 debütierte Humphreys in der dritten Runde des FA-Cups bei Manchester City (0:4) über die vollen 90 Minuten bei den Profis.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Humphreys stammt aus der Jugend des FC Reading. Von dort wechselte er 2019 in die U18 Chelseas. An der Stamford Bridge der Teenager noch bis 2024 unter Vertrag.