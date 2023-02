FC Chelsea angeblich heiß auf Barcelonas Ez Abde

Ez Abde ist vom FC Barcelona an Osasuna ausgeliehen. Dort spielt der Marokkaner groß auf, was ihn für andere Vereine interessant macht.

WAS IST PASSIERT? Premier-League-Klub FC Chelsea hat Interesse an Ez Abde bekundet. Das berichtet Diario de Navarra.

WAS IST DER HINTERGRUND? Abde steht seit 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag. In dieser Saison ist der marokkanische WM-Teilnehmer aber an den Liga-Konkurrenten CA Osasuna ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Laut dem Bericht will Osasuna die Leihe mit dem dribbelstarken Offensivspieler verlängern, ist sich aber bewusst, dass dies nur schwer zu bewerkstelligen sein wird. Zu einen, da der FC Barcelona fest mit dem 21-Jährigen in der kommenden Saison plant, zum anderen da einige Vereine - wie eben der FC Chelsea - auf Abde aufmerksam geworden sind.

DIE TRANSFERHISTORIE: Abde kam 2021 für zwei Millionen Euro von Hercules CF zum FC Barcelona. Dort war er für die zweite Mannschaft vorgesehen, machte in der Saison aber auch zehn Spiele für Barça in der höchsten spanischen Spielklasse. Die Verpflichtungen von Ferran Torres und Raphinha führte aber dazu, dass er im Sommer 2022 verliehen wurde.

WIE GEHT ES WEITER? Im kommenden Sommer wird Barça entscheiden müssen, was mit Abde geschieht. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Es ist dem Bericht zufolge sehr wahrscheinlich, dass weitere Angebote für ihn eingehen werden.