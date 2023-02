FC Chelsea: Neuzugang Andrey Santos soll an Palmeiras verliehen werden - WM-Klausel wird zum Problem

Der FC Chelsea will Andrey Santos verleihen, eine bestimmte Klausel könnte den Deal mit Palmeireas allerdings verhindern.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen von GOAL und SPOX haben sich der FC Chelsea und Palmeiras im Grundsatz über eine Leihe von Andrey Santos geeinigt. Eine von Chelsea gewünschte Klausel, die den 18-Jährigen dazu verpflichten soll, im Sommer an der U20-Weltmeisterschaft teilzunehmen, könnte jedoch zum Streitthema werden. So zögert der brasilianische Klub aktuell, da er Santos in einer entscheidenden Phase der Saison verlieren würde, in der wichtige Spiele in der brasilianischen Meisterschaft und der Copa Libertadores anstehen.

Der Klub aus São Paulo will daher das letzte Wort haben, ob der junge Mittelfeldspieler für die U20-WM freigestellt wird oder nicht. Hinter den Kulissen ist man sowohl in London als auch in Brasilien zuversichtlich, dass ein Kompromiss gefunden werden kann, der allen Parteien gerecht wird. Sollte eine solche Einigung zustandekommen, wird Santos bis Dezember dieses Jahres in seinem Heimatland bleiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Erst im Januar wechselte der Youngster für 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama zu den Blues. Santos unterschrieb einen bis 2030 laufenden Vertrag, konnte in England bisher aber keine Arbeitserlaubnis erhalten und ist daher nicht spielberechtigt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Santos weiterhin keine Arbeitserlaubnis erhalten, könnte ein Leihgeschäft näher rücken, da der Brasilianer aktuell keine Spielpraxis sammeln kann. Das Chelsea-Debüt dürfte daher noch etwas auf sich warten lassen.