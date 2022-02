Die heiße Phase der Champions-League-Saison 2021/22 läuft an, der FC Bayern München bekommt es im Achtelfinale mit RB Salzburg zu tun. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Mittwoch, 16. Februar 2022, um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena in Salzburg. Ob Ihr das Match im LIVE-STREAM bzw. Pay-TV bei DAZN oder Amazon sehen könnt, verrät Euch GOAL in den folgenden Abschnitten.

Noch gelten in der Bundesliga Zuschauerbeschränkungen, die für eine mehr oder weniger stimmungsvolle Kulisse in den Stadien sorgen. In Österreich wurden die Personenobergrenzen vor wenigen Tagen von der Regierung abgeschafft, das Hinspiel in der Runde der letzten 16 findet daher vor voraussichtlich 30.000 Zuschauern und Zuschauerinnen statt - und ein großer Teil wird dem österreichischen Serienmeister die Daumen drücken.

Beim Blick auf die vergangenen Duelle und die Ausgangslage dürfte diese Unterstützung auch bitter nötig sein. In der CL-Gruppenphase der Spielzeit 2019/20 behielt der FCB in beiden Partien die Oberhand (6:2, 3:1), zudem sind die Münchner in der Königsklasse in dieser Saison noch ungeschlagen. Dank Spielern wie Robert Lewandowski, mit neun Treffern aus sechs Partien bester Schütze des deutschen Rekordmeisters, Leroy Sane oder Thomas Müller verfügt das Team von Trainer Julian Nagelsmann über eine enorm hohe individuelle Qualität und zählt zu den großen Favoriten auf den Henkelpott.

Setzt sich der FC Bayern durch oder kann Salzburg dem Favoriten ein Bein stellen? Eine Entscheidung fällt heute Abend - aber ist das Spiel live auf DAZN oder bei Amazon zu sehen?

FC Bayern bei RB Salzburg heute live: DAZN oder Amazon?

Begegnung: RB Salzburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Hinspiel

Anpfiff: 16. Februar 2022 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Red-Bull-Arena, Salzburg (Österreich)

FC Bayern bei RB Salzburg heute live: Halten DAZN, Sky und Amazon Übertragungsrechte an der Champions League?

Die Verteilung der Übertragungsrechte unter den diversen Anbietern sorgt regelmäßig für Verwirrung bei Fans. War in der vergangenen Saison beispielsweise noch Sky einer der TV-Partner, so hat der Pay-TV-Sender seit Beginn dieser Spielzeit keinerlei Champions-League-Spiele mehr im Programm.

Dafür ist der US-Versandriese Amazon mit seinem Streamingdienst Amazon Prime Video in das Geschäft eingestiegen. Das Unternehmen überträgt insgesamt 16 Duelle der Königsklasse live und exklusiv, die restlichen Spiele sind via DAZN zu sehen.

FC Bayern bei RB Salzburg heute live: Überträgt DAZN oder Amazon das Champions-League-Achtelfinale?

Doch welche Spiele werden nun live bei Amazon übertragen? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Dort läuft jeweils ein Spiel am Dienstag. Insgesamt betrifft dies zwei Playoff-Partien, sechs Spiele der Gruppenphase, vier Achtelfinals sowie jeweils zwei Viertel- und Halbfinals. Das Endspiel läuft dann auf DAZN und im FREE-TV im ZDF.

Wer bis hierher aufmerksam gelesen hat, wird nun wissen, welcher Anbieter Bayern gegen Salzburg zeigt: der Streamingdienst DAZN. Die Vorberichterstattung startet um 20.30 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Ohne kostenpflichtiges Abo wird Euch der Zugang zum LIVE-STREAM allerdings verwehrt, meldet Euch daher rechtzeitig an.

FC Bayern München bei RB Salzburg heute live: Das CL-Achtelfinale im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN stellt Euch verschiedene Abonnement-Möglichkeiten zur Verfügung, zwischen denen Ihr die Auswahl habt. Zum einen könnt Ihr das Jahresabo für 274,99 Euro wählen, dieses kann auch in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro bezahlt werden. Alternativ steht das flexibel kündbare Monatsabo zur Verfügung, der Kostenpunkt beträgt 29,99 Euro.

Seid Ihr erst einmal registriert, loggt Ihr Euch auf einem Endgerät Eurer Wahl ein - dazu ist lediglich eine stabile Internetverbindung notwendig. Verfügt Ihr bereits über einen Pay-TV-Vertrag bei einem Anbieter wie beispielsweise Vodafone, könnt Ihr möglicherweise auch die zwei linearen DAZN-TV-Sender dazubuchen.

FC Bayern bei RB Salzburg heute live: Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN - Weitere Infos zur Plattform

FC Bayern bei RB Salzburg heute live: Diese Achtelfinals überträgt Amazon Prime Video

PSG vs. Real Madrid 15. Februar, 21 Uhr Chelsea vs. Lille OSC 22. Februar, 21 Uhr Bayern vs. Salzburg 8. März, 21 Uhr ManUnited vs. Atletico 15. März, 21 Uhr

FC Bayern München bei RB Salzburg heute live: Highlights und LIVE-TICKER zum Champions-League-Achtelfinale

Die Highlights der Begegnung könnt Ihr im Anschluss via uefa.com oder auf der ZDF-Website abrufen, auch auf YouTube dürftet Ihr fündig werden.

Wenn Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben wollt, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort informieren wir über spielentscheidende Szenen, damit Ihr keine Tore oder Platzverweise verpasst.