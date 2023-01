FC Bayern München: Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting? Das sagt Berater Wittmann

Wie geht es mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting weiter? Sein Berater äußerte sich nun zu Gesprächen mit dem FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? Berater Roger Wittmann hat sich zur Zukunft seines Klienten Eric Maxim Choupo-Moting und dem aktuellen Stand der Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben uns in den Gesprächen eine ordentliche Position erarbeitet. Das kann auch Hasan Salihamidzic bestätigen", sagte Wittmann bei Sky mit Blick auf die Verhandlungen mit Bayerns Sportvorstand. "Wir sind in den letzten Zügen. Allerdings kann ich nicht sagen, wie es ausgeht."

Wittmann hoffe zwar auf einen Verbleib Choupo-Motings über dessen Vertragsende im Sommer hinaus, aber bezüglich eines möglichen Vertragsabschlusses wollte sich der Berater nicht festlegen. "Es kann in den letzten Zügen auch noch scheitern. Am Ende geht es auch ums Geld, es geht immer auch ums Geld", sagte Wittmann. "Wenn es nicht klappt, geht die Welt des FC Bayern nicht unter und auch Choupos Welt nicht. Aber wir versuchen alles, dass es zu einer Einigung kommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Nationalspieler Kameruns kam 2020 von Paris Saint-Germain ablösefrei zu den Bayern. Der zunächst als Backup für Robert Lewandowski geholte Angreifer trat nach dessen Abgang als einziger echter Neuner bei den Bayern zu Saisonbeginn in die Fußstapfen des Polen. In 19 Pflichtspielen gelangen ihm bislang zwölf Tore.

WIE GEHT ES WEITER? Die Gerüchte um die angeblichen Bemühungen der Bayern um Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur lassen Wittmann und seinen Schützling indes kalt. Es sei "wurscht, wer verpflichtet wird", meinte der Berater. "Davon hängt Choupo-Motings Entscheidung nicht ab."

