FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB macht wohl Jagd auf Leipziger Top-Talent, nächster Verein mit Interesse an Alaba?

Der FC Bayern nimmt wohl Leipzigs Top-Talent Sidney Raebiger ins Visier und Linksverteidiger David Alaba ist in Europa heiß begehrt. Alle FCB-News.

Der befasst sich auch während der Coronakrise mit den Planungen für die kommende Saison. Während der deutsche Rekordmeister gerne mit David Alaba verlängern würde, sollen neben dem weitere Top-Klubs aus und Interesse am Linksverteidiger bekundet haben, darunter .

🗣️ Karl-Heinz #Rummenigge über die Fortsetzung der #Bundesliga: "Wunderbare Möglichkeit, wieder ein Stück in die Normalität zurückzukommen." pic.twitter.com/LL60bSte7s — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2020

Zwei Spieler, die in der nächsten Saison vielleicht ebenfalls nicht mehr zum Kader des FC Bayern gehören könnten, sind Javi Martinez und Jerome Boateng. Einem Medienbericht zufolge plant der Verein wohl keine Gespräche mit ihnen über eine Ausdehnung ihres 2021 auslaufenden Vertrages. Ein Abschied im Sommer könnte noch etwas Geld in die Kassen spülen.

Zudem scheint der FCB mit Sidney Raebiger ein Top-Talent von ins Visier genommen haben. Auch Aster Vranckx vom KV Mechelen soll wohl das Interesse des Bundesligisten auf sich gezogen haben.

FC Bayern: Javi Martinez vor dem Abschied? Verlängerung wohl sehr unwahrscheinlich

Noch bis 2021 ist Javi Martinez an den FC Bayern München gebunden, laut Informationen des kicker ist eine Verlängerung aber äußerst unwahrscheinlich. Das Gleiche gilt wohl auch für Jerome Boateng, dessen Vertrag ebenfalls nach der nächsten Saison endet.

Martinez absolvierte in dieser Spielzeit lediglich 18 Pflichtspiele, auch weil das sich Duo Thiago und Joshua Kimmich unter Trainer Hansi Flick festspielte. Deswegen planen die Bayern wohl keine Vertragsgespräche mit dem Mann, der 2012 für 40 Millionen von Athletic Club kam und ein Jahr später einen großen Anteil am Sieg in der hatte.

Sofern es die Corona-Lage zulässt, soll Martinez daher bereits diesen Sommer abgegeben werden, um noch etwas Ablöse zu generieren. Der 31-Jährige selbst kann sich aber auch einen Verbleib in München über den Sommer hinaus vorstellen, wie Goal und SPOX bereits vor zwei Wochen berichteten.

Dem Bericht des kicker zufolge soll auch bei Boateng keine weitere Zusammenarbeit geplant sein. Doch auch er möchte den Rekordmeister nicht um jeden Preis verlassen: "Mein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick kann ich mir vorstellen, ihn zu erfüllen", sagte der 31-Jährige am Mittwoch der Sport Bild .

Bayern nimmt wohl Aster Vranckx vom KV Mechelen ins Visier

Der FC Bayern München hat offenbar seine Fühler nach dem 17-jährigen Aster Vranckx vom belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgestreckt. Wie der Daily Mirror berichtet, soll der deutsche Rekordmeister zu einer Riege von Klubs gehören, die sich mit dem zentralen Mittelfeldspieler befassen.

Neben dem FC Bayern sollen auch oder der Interesse an Vranckx bekundet haben, der sich in der aktuellen Saison zum Stammspieler aufgeschwungen hatte. Der belgische U19-Nationalspieler kann sowohl auf der Sechs als auch der Acht eingesetzt werden.

FC Bayern: Auch Inter Mailand wohl an David Alaba interessiert - FCB-Präsident Herbert Hainer glaubt an Verlängerung

David Alaba (27) besitzt beim FC Bayern ein Arbeitspapier bis 2021. Wie Präsident Herbert Hainer im kicker-Interview am Montag bestätigte, möchte der Verein ihn unbedingt halten: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern können", sagte Hainer über die Gespräche mit Manuel Neuer, Thiago und eben Alaba.

Laut Sport1 ist aber nicht nur der FC Barcelona hinter dem Linksverteidiger her. Weitere Topklubs aus England und Italien sollen angeklopft haben, darunter auch Inter Mailand. Deren Trainer Antonio Conte gilt als großer Alaba-Fan und wollte diesen bereits vor Jahren zu seiner früheren Station Chelsea locken.

Ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung in München lehnte Alaba ab. Als Führungsspieler und Leistungsträger fühlte er sich nicht genug wertgeschätzt. Dennoch will Alaba nur wechseln, wenn das neue Team eine Chance auf den Champions-League-Titel hat, darum soll auch die erste Option sein.

FC Bayern buhlt offenbar um Leipzigs Top-Talent Sidney Raebiger

Der FC Bayern München befasst sich offenbar mit dem 14-jährigen Sidney Raebiger von RB Leipzig. Wie die Bild -Zeitung berichtet, soll der deutsche Rekordmeister bereits sein Interesse an dem Mittelfeldspieler hinterlegt haben. Neben dem Bundesligisten seien auch der FC Barcelona und Manchester City auf internationalen Turnieren auf das Talent aufmerksam geworden.

Ein Wechsel scheint derzeit jedoch unwahrscheinlich: Dem Bericht zufolge fühlt sich Raebiger in Sachsen sehr wohl. Ein früher Wechsel des Youngsters, der bereits im deutschen U15-Aufgebot stand und seit Anfang der Saison für die U17 von RB Leipzig spielt, sei daher wohl nicht angedacht. Abwerbungsversuche soll der Verein in der Vergangenheit vehement abgeblockt haben.