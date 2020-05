FC Bayern München, News und Gerüchte: Odriozola nach Sevilla? Schweinsteiger mit Brief an Heynckes - alles zum FCB

Alvaro Odriozola wird den FC Bayern wohl verlassen - in Richtung Sevilla? Außerdem: Schweinsteiger schreibt einen Geburtstagsbrief an Jupp Heynckes.

Beim soll Alvaro Odriozola keine Zukunft mehr haben. Nun wird mit dem ein neuer Interessent im Rennen um den 24-Jährigen ins Spiel gebracht.

Derweil hat Joshua Kimmich über seine Entscheidung für den deutschen Rekordmeister gesprochen und Bastian Schweinsteiger hat einen Brief an Jupp Heynckes, der am Samstag 75 Jahre alt wird, geschrieben.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FC Bayern München vom heutigen Dienstag auf einen Blick!

Mehr Teams

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Zieht es Alvaro Odriozola zum FC Sevilla?

Der FC Sevilla beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung Alvaro Odriozola. Das berichtet das Onlineportal Estadio Deportivo. Demnach sollen die Andalusier bereits im Winter Interesse am 24-jährigen Rechtsverteidiger gehabt haben. In Sevilla soll Odriozola die Nachfolge von Jesus Navas antreten, der mit 34 Jahren nicht mehr zur ganz jungen Fußballer-Garde gehört.

Odriozola ist seit Januar von an den FC Bayern München ohne vereinbarte Kaufoption ausgeliehen. Ein Verbleib beim deutschen Rekordmeister ist offenbar keine Option. Der Vertrag von Odriozola in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2024.

Kimmich spricht über seinen Transfer zum FC Bayern München

Rechtsverteidiger Joshua Kimmich hat verraten, welche Faktoren den Ausschlag für einen Wechsel zum FC Bayern München gegeben haben.

"Ich denke, der Verein hat sich schon mit meiner Person oder vor allem damit beschäftigt, was ich für ein Fußballspieler bin. Für mich war es wichtig zu erfahren, warum man gerade mich ausgewählt hat", sagte Kimmich in einem Videoporträt der vereinseigenen Medien und fügte an: "In meiner Vorstellung ist es eben so, dass der FC Bayern fast jeden Spieler der Welt kaufen könnte. Gerade auf meiner Position. Deswegen war es für mich schon interessant zu erfahren, was den Ausschlag gegeben hatte."

Kimmich wechselte im Sommer 2015 zum deutschen Rekordmeister und avancierte seitdem zum Stamm- und Führungsspieler.

FC Bayern München: Schweinsteiger mit emotionalem Brief an Heynckes

Jupp Heynckes feiert am Samstag seinen 75. Geburtstag. Für Bastian Schweinsteiger Grund genug, ihm einen offenen, emotionalen Brief zu schreiben.

"Lieber Jupp,

weißt Du noch, wie Du mir vor vielen Jahren an der Säbener Straße mal fünf CDs in die Hand gedrückt hast? Ich sollte Dir alle 150 Songs aufs Handy laden. Es war überwiegend 80er-Jahre-Musik (ich liebe das): Tina Turner, Bruce Springsteen, die Beach Boys… Ich kann jetzt verraten: Ein Teil landete auch auf meinem eigenen Handy. Ich höre das manchmal heute noch, im Auto oder wie Du damals beim Sport. Vom Massageraum aus, wo ich nach dem Training gerne mal lag, konnte man bestens beobachten, wie Du im Gym Deine Übungen gemacht hast. Wir haben immer gestaunt, wie geschmeidig Du Dich bewegen kannst. Auch in Deinem ja schon etwas höheren Alter hast Du nie aufgehört, an Dir zu arbeiten. Nicht nur im Kraftraum, sondern vor allem im Kopf. Du hast Dich ständig upgedatet, hast so viel Herzblut in den Trainerjob gesteckt, so viel Leidenschaft – und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass Du es genossen hast, mit uns Spielern zu arbeiten, eine Mannschaft um Dich zu haben. Du hast es geliebt, Trainer zu sein [...]"

Den kompletten Brief findet Ihr auf unserer Seite zum FC Bayern München.

FC Bayern München: Die Top 20 der jüngsten eingesetzten Spieler

Mit Alphonso Davies schaffte es nach längerer Zeit mal wieder ein Youngster, sich dauerhaft in der ersten Elf der Bayern festzusetzen. Goal blickt deshalb auf die jüngsten FCB-Debütanten der Geschichte zurück.

FC Bayern Münchens Co-Trainer Danny Röhl: Der 31-jährige Routinier

Seit vergangenem Sommer arbeitet Danny Röhl als Co-Trainer für den FCB. Trotz seiner erst 31 Jahre ist der eigentlich schon ein Trainer-Routinier. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zum Youngster des Trainerstabs von Hansi Flick.





FC Bayern München: Joshua Kimmich über seinen unangenehmsten Gegenspieler

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat verraten, welcher gegnerische Stürmer ihn bislang vor die größten Probleme gestellt hat. "Alvaro Morata bei ", antwortete Kimmich im Rahmen eines Youtube-Porträts des FC Bayern auf die Frage, wer sein unangenehmster Gegenspieler gewesen sei.

Kimmich und Morata, der mittlerweile bei tätig ist, standen sich einst im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2015/16 gegenüber. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel setzte sich der deutsche Rekordmeister im Rückspiel mit 4:2 nach Verlängerung durch und zog ins Viertelfinale ein.

Hier geht's zur kompletten News.