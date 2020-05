FC Bayern München, News und Gerüchte: Heynckes spricht über Leroy Sane, Thiago schwärmt von Coutinho

Jupp Heynckes hat über Bayern-Wunschspieler Leroy Sane gesprochen. Außerdem: Thiago über Coutinho und ein Karriereende in München. Alle News zum FCB.

Kommt Leroy Sane zum , ja oder nein? Ex-FCB-Coach Jupp Heynckes hat sich in den Transferspekulationen zu Wort gemeldet und über den ManCity-Star gesprochen.

Indes nahm Mittelfeldmann Thiago Alcantara über die Gerüchte um Mitspieler Philippe Coutinho Stellung. Er hofft, dass der Brasilianer auch kommende Saison an der Isar spielen wird. Ein Karriereende in München kann sich Thiago zudem ebenfalls vorstellen.

Außerdem: Joshua Kimmich nennt seinen härtesten Gegenspieler.

Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes über Leroy Sane: "Er ist noch kein absoluter Top-Spieler"

Der ehemalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes hält Nationalspieler Leroy Sane von für etwas überschätzt und warnt den FCB vor einem Transfer für einen dreistelligen Millionenbetrag.

"Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft. Das ist ein Spieler, denke ich, der gerade am Scheideweg ist. Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein", sagte Heynckes in WamS.

Demnach seien für sein Befürworten die kolportierten 100 Millionen Euro Ablösesumme für Sane zu hoch angesetzt. "Er muss bereit dafür sein, den nächsten großen Schritt zu gehen, denn es nutzt nichts, das Talent ab und zu mal aufblitzen zu lassen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dass ich den Preis nicht für gerechtfertigt halte", so der Mann, der die Münchner im Jahr 2013 zum CL-Titel geführt hatte.

Thiago: Karriereende beim FC Bayern München? "Wäre wunderbar"

Der spanische Nationalspieler Thiago kann sich durchaus ein Karriereende beim FC Bayern München vorstellen. Das gab der 29-Jährige im Interview mit der katalanischen Zeitung La Vanguardia bekannt. Außerdem sprach der Mittelfeldspieler über seine Anfänge im Fußball und kritisierte den Umstand, dass man ihn ausschließlich als "tollen Passgeber" definiere.

"Das ist eine schwierige Frage. Da müssen viele Dinge zusammenkommen. Du musst auf deinem Level sein. Aber es kann ja auch vielleicht sein, dass der Verein einen anderen Spielertypen von 1,90 Metern für deine Position sucht. Aber ja, Bayern wäre ein wunderbarer Verein dafür" sagte Thiago auf seine sportliche Zukunft angesprochen.

FC Bayern München: Timo Werner bleibt ein Kandidat

Der FC Bayern München hat Timo Werner weiterhin im Visier. Der Angreifer von RB Leipzig erklärte jüngst, eher einen Wechsel ins Ausland anzustreben. Dies schreckt die Bayern aber offenbar nicht davon ab, einen Transfer des Nationalstürmers weiterhin anzustreben.

Laut kicker vermuten die Bayern ein taktisches Manöver Werners hinter diesen Aussagen. Neben den Bayern buhlt wohl auch der um den 24 Jahre alten Angreifer, dessen Vertrag noch bis 2023 in Leipzig läuft. Im Arbeitspapier ist jedoch eine Ausstiegsklausel zwischen 50 und 60 Millionen Euro verankert, diese müsste bis Mitte Juli gezogen werden.

Der kicker dementiert hingegen Meldungen, dass die Reds Werner einen Fünfjahresvertrag über 50 Millionen Euro vorgelegt haben. Neben dem Team von Jürgen Klopp sollen auch der , und der ihr Interesse an Werner hinterlegt haben.

FC Bayern - Joshua Kimmich: Alvaro Morata war mein unangenehmster Gegenspieler

Bayern Münchens Joshua Kimmich hat verraten, welcher gegnerische Stürmer ihn bislang vor die größten Probleme gestellt hat. "Alvaro Morata bei ", antwortete Kimmich im Rahmen eines Youtube-Porträts des FC Bayern auf die Frage, wer sein unangenehmster Gegenspieler gewesen sei.

Kimmich und Morata, der mittlerweile bei tätig ist, standen sich einst im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2015/16 gegenüber. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel setzte sich der deutsche Rekordmeister im Rückspiel mit 4:2 nach Verlängerung durch und zog ins Viertelfinale ein.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hofft auf Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer: "Wollen ihn an uns binden"

Präsident Herbert Hainer von Rekordmeister Bayern München hofft nach den Querelen der vergangenen Wochen auf eine Vertragsverlängerung mit Nationaltorhüter Manuel Neuer. "Wir wollen ihn weiter an uns binden", sagte Hainer im Interview mit dem kicker .

Zuletzt waren die Gespräche über eine Verlängerung des 34-Jährigen ins Stocken geraten, da Inhalte aus vertraulichen Gesprächen an die Öffentlichkeit kamen. So hatte eine angebliche Gehaltsforderung Neuers, dessen Vertrag im Juni 2021 ausläuft, für Aufregung gesorgt.

Hainer zu Bayern-Transfers: "Nach Möglichkeit und Bedarf einen internationalen Star holen"

Präsident Herbert Hainer von Rekordmeister Bayern München hat die Verpflichtung eines Top-Stars in Aussicht gestellt. Man werde versuchen, "nach Möglichkeit und Bedarf Jahr für Jahr einen internationalen Star zu holen", sagte Hainer im Interview mit dem kicker : "Das werden wir schaffen."

Zuletzt hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic angekündigt, einen "internationalen Star" nach München holen zu wollen. Laut Hainer sei das Ziel der Bayern, "immer eine Mannschaft zu haben, die die gewinnen kann", sagte er.

Der 65-Jährige betonte zudem die finanzielle Kontinuität sowie das sportliche Konzept der Münchner: "Wir sind einer der sportlich erfolgreichsten und wirtschaftlich stabilsten Vereine der Welt, keiner verbindet Sport und Wirtschaft so effizient wie wir." In Zeiten der Coronakrise hoffe Hainer zudem auf ein Umdenken in der Gesellschaft sowie im Fußball. Er sehe in der Krise "die Chance, über Auswüchse im Fußball nachzudenken und über sie zu diskutieren, um es in Zukunft besser zu machen".