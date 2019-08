FC Bayern München: Perisic-Deal fix, Interesse an Gladbachs Cuisance - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Timo Werner verlängert in Leipzig wohl noch nicht, weil er zu Bayern will. Außerdem hat man Cuisance auf dem Zettel. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bei Energie Cottbus setzte sich der Bundesligist souverän mit 3:1 durch. Vor allem Kingsley Coman und Leon Goretzka wussten zu überzeugen.

Am Dienstagmorgen kursieren gleich zwei Gerüchte rund um den Transferpoker des FC Bayern München. Timo Werner soll offenbar auf eine Offerte der Münchner warten, gleichzeitig hat der FCB Interesse an Mickael Cuisance von .

Ivan Perisic absolvierte bereits am Montag den Medizincheck in München. Am Dienstag verkündete man den Transfer offiziell.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Ivan Perisic kommt auf Leihbasis von

Offensivspieler Ivan Perisic wechselt von Inter Mailand zum FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekanntgab, wird 30-Jährige für eine Saison mit anschließender Kaufoption ausgeliehen.

"Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", freute sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Perisic selbst meldete sich zu Wort: "Ich freue mich sehr, zurück in zu sein. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs in Europa. Wir wollen nicht nur in der und im , sondern auch in der angreifen."

Laut Medienberichten liegt die Leihgebühr für den kroatischen Nationalspieler bei rund fünf Millionen Euro, für weitere 20 Millionen Euro könnte der FC Bayern Perisic im Sommer 2020 dann fest verpflichten.

Bericht: Timo Werner sagte Roma und Napoli ab - Warten auf den FC Bayern

Nationalspieler Timo Werner hat nach Informationen der Bild-Zeitung jüngst der und der abgesagt, weil er weiterhin auf eine Offerte des FC Bayern hofft. Deshalb verlängert der Nationalspieler seinen Vertrag bei nicht.

Demnach haben beide Serie-A-Klubs über Vermittler beim 23-Jährigen angefragt, beide Vereine sind jedoch wohl keine Option für Werner. Schenkt man dem Bericht Glauben, dann wartet der pfeilschnelle Torjäger auf ein Angebot des FC Bayern München, der sein Wunschklub sein soll.

FC Bayern angeblich an Gladbachs Mickael Cuisance interessiert

Der FC Bayern München soll Interesse an Gladbach-Talent Mickael Cuisance haben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

In der vergangenen Saison kam der 19-jährige Mittelfeldmann bei den Fohlen nur auf elf Bundesliga-Einsätze. Er ist mit seiner Rolle am Niederrhein deshalb höchst unzufrieden: "Ich muss mehr spielen, die letzte Saison war sehr enttäuschend für mich", sagte er.

Eine offizielle Offerte aus München liegt laut Gladbach-Manager Max Eberl allerdings noch nicht vor. "Gehört habe ich auch davon, aber ein Angebot gab es bislang nicht", sagte Gladbachs Manager Max Eberl der Zeitung.

Cuisance kam 2017 für 250.000 Euro aus Nancy zum Bundesligisten.

FC Bayern angeblich in Kontakt mit Coutinho-Umfeld - Interesse an Dembele wohl nicht erkaltet

Der FC Bayern München soll nach der schweren Knieverletzung von Leroy Sane Kontakt zum Umfeld von Philippe Coutinho vom FC Barcelona aufgenommen haben. Das berichtet die katalanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo am Montag.

Demzufolge sollen sich die Münchner nach der Option eines Wechsels auf Leihbasis erkundigt haben, die lediglich die Übernahme des Gehalts des 27-Jährigen (11 Millionen Euro), nicht aber die Bezahlung einer Leihgebühr einschließen soll.

Pflicht erfüllt: FC Bayern München lässt in Cottbus nichts anbrennen

Wieder spielerische Mängel und ein langes Zittern: Titelverteidiger Bayern München hat im DFB-Pokal mit mehr Mühe als gedacht die erste Hürde genommen. Der Doublesieger kam in der ersten Hauptrunde beim mutigen Viertligisten Energie Cottbus zu einem erst am Ende deutlichen 3:1 (1:0) und machte deutlich, wie nötig weitere Neuverpflichtungen sind.

Vor 20.600 Zuschauern im restlos ausverkauften Stadion der Freundschaft erzielten Robert Lewandowski (39.), Kingsley Coman (64.) und Leon Goretzka (85.) die Tore für den 19-maligen Pokalsieger. In der Nachspielzeit verkürzte Berkan Taz per Foulelfmeter (90.+2). Für Lewandowski war es der 34. Pokaltreffer. Damit zog der Pole in der Liste der noch aktiven Pokaltorschützen wieder mit dem führenden Peruaner Claudio Pizarro ( ) gleich.

Vier Tage vor dem Start der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) wirkte das Spiel der Bayern oft wenig durchdacht und zeitweise harmlos. Wie schon beim 0:2 im Supercup-Finale gegen Borussia Dortmundfehlte vorne die Effizienz. Die Cottbuser Fans sangen: "Deutscher Meister - keiner weiß warum."

Bayern-Trainer Niko Kovac verteidigt Perisic: "Man macht einen Spieler schlecht"

Obwohl der Wechsel von Ivan Perisic zum FC Bayern München noch nicht fix ist, hat Trainer Niko Kovac die Debatte, die um den sich anbahnenden Transfer entbrannt ist, scharf kritisert.

"Egal, ob er kommt oder ob er nicht kommt: Man macht hier einen Spieler schlecht und das gehört sich nicht", sagte Kovac im Interview bei der ARD vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal der Bayern bei Energie Cottbus.

Nach der schweren Knieverletzung von Wunschspieler Leroy Sane, der sich im englischen Supercup gegen den einen Kreuzbandanriss zugezogen hatte und dessen Wechsel zum deutschen Rekordmeister daher als unwahrscheinlich gilt, war das Interesse des deutschen Rekordmeisters an Perisic publik geworden.

Kovac bestätigte, dass sich der kroatische Nationalspieler am Montag in München aufgehalten habe. Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass Perisic in München den Medizincheck absolviert habe.