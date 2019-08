FC Bayern München: Kommt Leroy Sanes Bruder Sidi nach München? Alle News zum FCB

Der FC Bayern bemüht sich weiter um Leroy Sane. Dabei könnte der City-Star womöglich seinen kleinen Bruder mitbringen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der erste Titel der neuen Saison ist für den futsch: Die Roten unterlagen im Supercup Vizemeister mit 0:2. Kein Wunder, dass die Stimmung beim FCB anschließend im Keller war.

So forderte Torjäger Robert Lewandowski Verstärkungen und Joshua Kimmich musste sich für einen Tritt gegen BVB-Star Jadon Sancho rechtfertigen. Am Sonntagnachmittag dürften sich die Mienen der Bayern-Verantwortlichen noch weiter verdunkelt haben.

Leroy Sane, der absolute Wunschspieler verdrehte sich im Community Shield das Knie und musste verletzt ausgewechselt werden. Sollte der City-Star sich noch für den FC Bayern entscheiden, könnte er dort auf seinen kleinen Bruder Sidi treffen. Der 16-Jährige ist offenbar ein Kandidat für die U17 von Miroslav Klose.

Der FC Bayern München am Montag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern : Kommt Leroy Sanes Bruder Sidi von Schalke 04?

Der FC Bayern ist angeblich am Jugendtalent Sidi Sane von Schalke 04 interessiert. Das berichtet der kicker . Wie der Name des Youngsters schon vermuten lässt, ist der 16-Jährige der jüngere Bruder des Bayern-Wunschkandidaten Leroy Sane.

Somit könnten die Brüder gleich im Doppelpack nach München wechseln. Während Leroy der Königstransfer des Rekordmeisters werden soll, würde Sidi zunächst für die U17 von Trainer Miroslav Klose auflaufen. Der gebürtige Essener wechselte 2017 von Leverkusen in die Jugend der Knappen und kam dort seitdem vor allem als Mittelstürmer zum Einsatz.

FC Bayern startet am Dienstag ins finale Trainingslager

Der FC Bayern wird nach der Supercup-Pleite gegen den BVB am Dienstag ins Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee aufbrechen. Dort möchte Trainer Niko Kovac den FCB-Stars den letzten Schliff verpassen, ehe der Rekordmeister am 12. August im auf Energie Cottbus (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) trifft.

Folgende Trainingseinheiten in Rottach-Egern sind öffentlich: 6. August (17 Uhr), 10. August (18.30 Uhr). Das Testspiel gegen den unterklassigen FC Rottach-Egern findet am 8. August ab 18.30 Uhr statt. Tickets sind ab dem 6. August erhältlich und starten für Erwachsene bei sieben Euro.

Bayern-Schock: Wunschspieler Leroy Sane verletzt sich im englischen Supercup

Nationalspieler Leroy Sane von Englands Meister Manchester City hat sich beim Community Shield am Sonntag gegen den FC Liverpool verletzt und musste früh ausgewechselt werden.

Der 23-Jährige fiel bereits in der neunten Minuten nach einem Laufduell mit Reds-Verteidiger Trent Alexander-Arnold unglücklich zu Boden und verdrehte sich dabei offensichtlich das Knie.

BVB-Boss Michael Zorc kritisiert Joshua Kimmich nach Tritt gegen Sancho

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat Bayern Münchens Joshua Kimmich nach dessen Foul an Jadon Sancho beim Supercup (2:0) am Samstagabend hart kritisiert. Dabei zeigte der 56-Jährige kein Verständnis für die Entscheidung des Videoassistenten, Kimmich mit einer Gelben Karte zu bestrafen.

Im Gespräch mit Funke Sport sagte Zorc: "Nach Ansicht der Bilder fehlt mir jegliches Verständnis, aber wirklich jegliches Verständnis dafür, wie man da in Köln im Keller sitzen kann und sagen kann: Das ist eine Gelbe Karte."

Robert Lewandowski kritisiert Bayern Münchens Kaderzusammenstellung

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat nach dem 0:2 im Supercup gegen Borussia Dortmund die Kaderbreite des Rekordmeisters kritisiert. "Ich denke, man konnte heute sehen, dass man manchmal einfach Spieler auf der Bank braucht, die sofort helfen können oder einen Impuls geben können", sagte der Pole in der Mixed Zone. "Meine Meinung bleibt gleich und heute konnte man gut sehen, was passiert, wenn wir eine gewisse Anzahl an Profispielern haben."

"Ich bin sauer, weil wir das Spiel selbst verloren", so Lewandowski weiter. "Wir hätten gewinnen können, haben aber zu viele einfache Fehler gemacht. Nach dem ersten Tor haben wir nicht hundertprozentig dran geglaubt, dass wir zurückkommen können."

Kovac nach Supercup-Pleite gegen den BVB: "Werden uns strecken"

BVB-Star Axel Witsel: "Die Abwehrspieler der Bayern haben Angst vor Jadon Sancho"

