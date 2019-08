FC Bayern München: Rummenigge treibt Perisic-Deal voran, Ribery zu PSV? - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern hat als Alternative zu Leroy Sane Ivan Perisic auf dem Zettel. Rummenigge kümmert sich wohl darum. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der bestreitet am Montag sein DFB-Pokalspiel bei Energie Cottbus. Bevor es dann kommenden Freitag wieder mit der losgeht, kursieren weiter Gerüchte darum, wen die Münchner noch an Land ziehen.

Nachdem sich Leroy Sane eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, wenden sich die Bayern offenbar Ivan Perisic zu, der derzeit bei spielt.

Der Kroate kennt die Bundesliga bestens und soll wohl per Leihtransfer nach München verfrachtet werden. Gleichzeitig hat Karl-Heinz Rummenigge diese Angelegenheit offenbar in die Hand genommen, um den Transfer zu finalisieren.

Derweil gibt es auch Neues rund um Franck Ribery, der weiter nach einem neuen Klub sucht, und Steven Bergwijn, dessen Name in München ebenfalls noch nicht vom Tisch ist.

Bericht: Karl-Heinz Rummenigge schaltet sich in Poker um Ivan Perisic ein

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge will sich offenbar höchstpersönlich darum kümmern, dass Ivan Perisic von Inter Mailand verpflichtet wird.

Nach Informationen von Sport1 will Rummenigge dafür Sorge tragen, dass die Münchner nach der schweren Knieverletzung von Leroy Sane nun mit Perisic einen Mann für die Flügel bekommen.

Der Kontakt zum Kroaten, den Niko Kovac im Jahr 2014 bei der WM trainierte, kam über Mittelsmann Giovanni Branchini zustande, der auch bei der Verpflichtung Pep Guardiolas im Jahr 2013 eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Schenkt man dem Bericht Glauben, dann will Perisic nach München kommen, auch wenn er dort erstmal auf der Bank Platz nehmen würde. Dazu passt, dass Perisic nicht im Inter-Kader für den Test gegen den steht. Sportmediaset berichtet gar, beide Verein hätten sich bereits geeinigt.

Ex-Bayern-Star Franck Ribery verhandelt wohl mit

Der langjährige Bundesligaprofi Franck Ribery verhandelt offenbar mit dem niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven.

Wie Bild und Sport Bil d berichten, ist ein Wechsel des Franzosen zu Al-Nasr Riad nach geplatzt und Riberys langjähriger Teamkollege Mark van Bommel plant, den 36-Jährigen nun in die zu holen.

Auch Arsenal und hatten wohl Interesse an Franck Ribery

Problem der Niederländer könnten einzig die Gehaltsforderungen des Flügelspielers sein. In Saudi-Arabien winkte Ribery ein Netto-Jahresgehalt in Höhe von fünf Millionen Euro – da ihm diese Summe allerdings nicht garantiert werden konnte, ist der Wechsel trotz fortgeschrittener Verhandlungen geplatzt.

Dem Bericht zufolge sollen auch und diverse Klubs aus der Premier League ( , Manchester United und Aston Villa) konkret bei Ribery angefragt haben. Da der Flügelspieler zum damaligen Zeitpunkt allerdings von einem Wechsel nach Saudi-Arabien ausgegangen war, soll er sich nicht ernsthaft mit den Anfragen auseinandergesetzt haben.

Leroy Sane: City-Coach Pep Guardiola rechnet mit Ausfall bis Februar oder März

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat sich am Freitag zur Knieverletzung seines Offensivspielers Leroy Sane geäußert und rechnet mit einem Ausfall bis Februar oder März.

"Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin kein Arzt, aber normalerweise dauert so etwas sechs, sieben Monate. Hoffentlich ist er im Februar oder März zurück", sagte der Spanier.

Heimspiel nach dem Geschmack von Hoeneß: Party-Lust schlägt Transfer-Frust

Der Kader ist noch genauso klein wie am ersten Tag der Transferperiode, der Wunschspieler plötzlich schwer verletzt und die Suche nach Alternativen hürdenreich: Man könnte meinen, beim FC Bayern laufe schon vor der neuen Saison alles schief, was überhaupt schief laufen kann. Frust ist den Münchnern nach der Vorbereitung im Tegernseer Tal aber nicht anzumerken. Im Gegenteil: Das vermutlich letzte Heimspiel von Präsident Uli Hoeneß mündet in einer ausgelassenen Feier, die das Wir-Gefühl vor dem Saisonstart stärkt.

Steven Bergwijn zum FC Bayern München? Auch der will den PSV-Star

Wie mehrere spanische Medien berichten, bekommt der FC Bayern München Konkurrenz im Poker vom PSV-Flügelspieler Steven Bergwijn. So soll der FC Sevilla großes Interesse an dem 21-Jährigen haben. Zudem soll bereits vor einer Woche der ein Angebot abgegeben haben, welches aber von der Bergwijn-Seite abgelehnt wurde.

Die andalusische Estadio Deportivo schreibt zum Beispiel, Sevilla habe eine Offerte über 30 Millionen Euro für Bergwijn abgegeben. Aktuell soll Eindhoven aber noch auf eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro bestehen. Das meldet die Bild.