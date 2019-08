Bericht: Timo Werner sagte Roma und Napoli ab - Warten auf den FC Bayern

Um Leipzigs Timo Werner wurde es in den letzten Wochen etwas ruhiger. Beim FC Bayern ist er dennoch noch ein Thema, zudem sagte er zwei Klubs ab.

Nationalspieler Timo Werner hat nach Informationen der Bild-Zeitung jüngst der und der abgesagt, weil er weiterhin auf eine Offerte des FC Bayern hofft. Deshalb verlängert der Nationalspieler seinen Vertrag bei nicht.

Demnach haben beide Serie-A-Klubs über Vermittler beim 23-Jährigen angefragt, beide Vereine sind jedoch wohl keine Option für Werner. Schenkt man dem Bericht Glauben, dann wartet der pfeilschnelle Torjäger auf ein Angebot des , der sein Wunschklub sein soll.

RB Leipzig: Ultimatum für Werner bis Sonntag

In Leipzig hat der 23 Jahre alte Offensivspieler dem Bericht zufolge eine Frist gesetzt bekommen, bis zu der er sich entscheiden soll, ob er seinen Vertrag bei den Roten Bullen verlängert. Diese läuft bis Sonntag, wenn RB zum Saisonstart bei Union Berlin zu Gast ist.

Aktuell läuft Werners Arbeitspapier bei den Sachsen bis 2020, in den vergangenen Wochen und Monaten wurde der Nationalstürmer jedoch als Kandidat für den FC Bayern München gehandelt. Der Ex-Stuttgarter ließ in der Vergangenheit bereits mehrere vom Verein gesetzte Fristen verstreichen. Im Winter forderte Ralf Rangnick eine endgültige Entscheidung, im Januar meldete sich dann Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zu Wort und setzte ein Ultimatum für das Saisonende. In beiden Fällen passierte jedoch nichts.

In der vergangenen Saison lief Werner 37-mal im RB-Shirt auf. Mit 19 Treffern und zehn Vorlagen konnte er überzeugen.