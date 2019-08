FC Bayern München: Leroy Sane verpasst angeblich Saisonstart, kommt Joe Willock von Arsenal ? Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Leroy Sane könnte die ersten Saisonspiele verpassen, während die Bayern wohl an einem Arsenal-Talent dran sind. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der hat den ersten Schock nach dem verlorenen Supercup gegen den BVB überwunden und holt sich nun im Trainingslager am Tegernsee den letzten Feinschliff für die kommende Saison.

Derweil bleibt die Transferfront ein großes Thema an der Säbener Straße: Wunschspieler Leroy Sane hat sich in seinem ersten Pflichtspiel der neuen Saison verletzt und könnte für die ersten Saisonspiele ausfallen. Derweil sind Hakim Ziyech und Gareth Bale offenbar weiterhin Kandidaten für die Offensive der Münchner.

Angreifer Robert Lewandowski erneuerte unterdessen seine Forderung nach neuen Spielern und Arsenals Joe Willock könnte als Alternative zu Marc Roca von Barcelona in die bayerische Landeshauptstadt wechseln.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: So lange soll Leroy Sane mit seiner Knieverletzung angeblich ausfallen

lässt mit einer Diagnose hinsichtlich der Knieverletzung von Leroy Sane, die er sich am Sonntag im Community Shield zugezogen hatte, weiter auf sich warten. The Athletic will nun jedoch erfahren haben, wie lange der Bayern-Kandidat ausfallen könnte.

Demnach könnte die Verletzung Sane die ersten Saisonspiele außer Gefecht setzen. Bayern habe zwar darauf reagiert, will einen Transfer aber weiter vorantreiben.

Bayern München angeblich scharf auf Arsenal-Talent Joe Willock

Der FC Bayern München scheint weiterhin auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler und hat laut Sky Sports News dabei auch ein Auge auf Youngster Joe Willock vom geworfen.

Der 19-Jährige wird dabei als mögliche Alternative zu Marc Roca von Espanyol genannt, falls sich der deutsche Rekordmeister mit dem Klub aus Barcelona auf keine Ablösesumme einigen kann.

Während Espanyol wohl auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro beharrt, scheint der FC Bayern nicht gewillt, eine derart hohe Summe für den spanischen U21-Europameister zu zahlen.

Robert Lewandowski erhöht beim FC Bayern den Transfer-Druck: "Noch drei neue Spieler"

Stürmer Robert Lewandowski drängt beim Rekordmeister Bayern München weiterhin auf mehrere Neuverpflichtungen. "Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen", sagte der Pole der Sport Bild: "Wir haben in der Offensive mit Franck Ribery, Arjen Robben und James drei Spieler verloren und bis jetzt noch keinen gestandenen Neuzugang dort!" Vor allem ein Transfer von Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City wird in München seit Wochen gehandelt.

Bislang hat Bayern lediglich die Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard für die Abwehr sowie Sturm-Talent Jann-Fiete Arp verpflichtet. "Wir brauchen – auch wenn Sane kommt – einen weiteren Außenstürmer", meinte Lewandowski, der sich außerdem "vielleicht einen Sechser oder einen offensiven Spieler für das Zentrum" vorstellen könnte. Bereits zuvor hatte der viermalige Bundesliga-Torschützenkönig eindringlich Neuzugänge gefordert.

FC Bayern München: Lucas Hernandez erstmals im Mannschaftstraining

Bayern Münchens 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernandez hat auf dem Weg zu seinem Comeback eine wichtige Hürde genommen. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler trainierte am Dienstagabend zum Start des Trainingslagers in Rottach-Egern erstmals mit der Mannschaft.

Hernandez befand sich nach einer Knieoperation, der er sich im Frühjahr unterzogen hatte, bis jetzt in der Rehabilitation und soll sich langsam an die Belastung gewöhnen. Ob er schon beim Bundesligastart am 16. August gegen eingesetzt werden kann, ist fraglich. Die Bayern haben Hernandez von verpflichtet. Der Franzose ist bislang der teuerste Einkauf der -Geschichte.

Bericht: Bayern München weiter interessiert an Hakim Ziyech von Amsterdam

Der FC Bayern München zeigt weiterhin großes Interesse an Angreifer Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam. Das berichtet das Algemeen Dagblad. Demnach sei das FCB-Interesse an einem Transfer des Flügelstürmers in diesem Sommer nicht abgekühlt.

Die Sport Bild hatte bereits im vergangenen Monat von einer Kontaktaufnahme zwischen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und den Beratern des marokkanischen Nationalspielers berichtet.

Bayern-Star Thomas Müller sorgt während HSV-Spiel für Lacher

Bayern Münchens Angreifer Thomas Müller hat während der Partie in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV am Montagabend mit einem kryptischen Tweet für Aufsehen gesorgt.

Der 29-Jährige antwortete auf den Halbzeit-Tweet des HSV mit dem Inhalt "Das jhjj". Müller löschte seinen Post unmittelbar danach und erklärte in einem weiteren Tweet, dass es ein Versehen gewesen sei: "Da hat sich wohl mein Handy selbstständig gemacht...“, so der Weltmeister von 2014.

FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit Gareth Bale

Real Madrid scheint weiterhin keinen Abnehmer für Gareth Bale zu finden, nachdem ein Wechsel nach China zu Jiangsu Suning zuletzt geplatzt war. Laut der spanischen Zeitung AS ist deshalb nun auch wieder der FC Bayern München im Spiel.

Sowohl die Königlichen als auch der Spieler streben einen Verkauf an, sein Berater Jonathan Barnett bestätigte kürzlich zudem, dass Bale "nicht auf Leihbasis zu irgendeinem Klub gehen wird". Dennoch soll dem FCB wohl eine Leihe vorschweben.