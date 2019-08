FC Bayern: Ivan Perisic kommt auf Leihbasis von Inter Mailand

Bayern München macht mit Ivan Perisic den langersehten Offensivneuzugang perfekt. Der Kroate wechselt von Inter Mailand an die Isar.

Offensivspieler Ivan Perisic wechselt von zum . Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekanntgab, wird 30-Jährige für eine Saison mit anschließender Kaufoption ausgeliehen.

"Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", freute sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Perisic selbst meldete sich zu Wort: "Ich freue mich sehr, zurück in zu sein. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs in Europa. Wir wollen nicht nur in der und im , sondern auch in der angreifen."

Laut Medienberichten liegt die Leihgebühr für den kroatischen Nationalspieler bei rund fünf Millionen Euro, für weitere 20 Millionen Euro könnte der FC Bayern Perisic im Sommer 2020 dann fest verpflichten.

Perisic hat bereits Bundesliga-Erfahrung mit Wolfsburg und dem BVB

Flügelspieler Perisic, der mit in der Spielzeit 2011/12 Deutscher Meister wurde, stand bei den Italienern noch bis 2022 unter Vertrag, wobei Neu-Coach Antonio Conte angeblich ohnehin eher weniger auf ihn gesetzt hätte.

In den vergangenen Wochen hatten die Bayern an einem Transfer von Nationalspieler Leroy Sane von gearbeitet. Der 23-Jährige zog sich allerdings im Community Shield gegen den (5:4 im Elfmeterschießen) eine Verletzung am Kreuzband zu und wird wohl mehrere Monate ausfallen .

Damit steht ein großes Fragezeichen hinter dem Transfer Sanes an die Isar , wobei die Münchner sich wohl weiter um einen Transfer bemühen. Möglich wäre es aber, dass Sane erst in der Winterpause oder im Sommer 2020 kommt .