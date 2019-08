DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung zur 2. Hauptrunde statt? Alle Informationen zu Datum, Termin, Uhrzeit und Co.

Nach und nach qualifizieren sich im DFB-Pokal die Teams für die 2. Hauptrunde. Hier findet Ihr alle Informationen zur Ziehung auf einen Blick.

Die erste Hauptrunde des läuft und nach und nach qualifizieren sich die Teams für die 2. Hauptrunde. Und da fragen sich viele Fans der erfolgreich weitergekommenen Vereine: Wann findet die Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal statt?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, die Ihr zur Auslosung des DFB-Pokals wissen müsst - also alles zum Datum und Uhrzeit der Ziehung, zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM und vieles mehr. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute live gezeigt werden, findet alle Informationen dazu in unserer Programmvorschau .

DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde: Datum und Uhrzeit zur Ziehung

Aktuell wurde noch nicht bekanntgegeben, wann die Auslosung zur zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal stattfinden wird. In der letzten Saison war es allerdings so, dass die Ziehung wenige Tage nach dem Ende der ersten Runde stattgefunden hat - und zwar am Sonntag danach.

Sollte es in diesem Jahr wieder ähnlich gehandhabt, wäre der Termin für die Auslosung der 18. August 2019. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Was allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden kann, ist, dass die Ziehung wieder - wie bei allen vorangegangenen Auslosungen auch - im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund stattfinden wird.

Die DFB-Pokal-Auslosung im Überblick

DFB-POKAL AUSLOSUNG ZUR 2. HAUPTRUNDE DATUM - ZEIT - ORT Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde 2019/20: Die Teilnehmer - diese Klubs spielen in der ersten Hauptrunde mit

Neue Saison, neues Glück - das gilt auch im DFB-Pokal. Auch in der nächsten Spielzeit werden wieder wie gewohnt 64 Mannschaften teilnehmen und um den goldenen Pokal kämpfen. Doch wer entscheidet darüber, welche Vereine im DFB-Pokal mitspielen dürfen? Das ist penibel vom Veranstalter, dem DFB, festgelegt. Entscheidend sind dabei zu einem großen Teil die Endplatzierungen der Saison 2018/19.

32 dieser 64 Teams werden bei der Auslosung zur zweiten Runde mit von der Partie sein.

2018/19 2018/19 2018/19 Vertreter der Landesverbände (2018/19) Hansa Rostock (Sieger des Pokals in Mecklenburg-Vorpommern) Würzburger Kickers (Sieger des Pokals in Bayern) SV Wehen Wiesbaden Energie Cottbus (Sieger des Pokals in Brandenburg) Hallescher FC KFC Uerdingen 05 (Sieger des Niederrheinpokals) (Sieger des Pokals in Südwest) VfB Eichstätt (als Bayerischer Amateurmeister) Arminia Bielefeld Waldhof Mannheim (als Finalist im Baden-Pokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten Karlsruher SC) VfB Germania Halberstadt (als Finalist im FSA-Pokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten Hallescher FC) SV Drochtersen/Assel (Sieger des Niedersachsen-Pokals für Dritt- und Regionalligisten) FC Viktoria 1889 Berlin (Sieger des Berlin-Pokals) Chemnitzer FC (Sieger des Pokals in Sachsen) SV Rödinghausen (Sieger des Pokals in Westfalen) SpVgg SSV Ulm 1846 Fußball (Sieger des Pokals in Württemberg) Schalke 04 FSV Wacker Nordhausen (Sieger des Pokals in Thüringen) Alemannia Aachen (Sieger des Mittelrheinpokals) VfB Lübeck (Sieger des Pokals in Schleswig-Holstein) 1. FC Magdeburg 1. FC Saarbrücken (Sieger des Saarlandpokals) SC Verl (Sieger Entscheidungsspiel in Westfalen) KSV Baunatal (als Finalist im Hessenpokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten SV Wehen Wiesbaden) FC Oberneuland (Sieger des Bremen-Pokals) TuS Dassendorf (Sieger des Hamburg-Pokals) SV Atlas Delmenhorst (Sieger des Pokals in Niedersachsen) FC 08 Villingen (Sieger des Pokals in Südbaden) FSV Salmrohr (Sieger des Pokals im Rheinland)

DFB-Pokal, Auslosung: So läuft die Ziehung zur 2. Runde ab

Obwohl die genauen Rahmendaten für die Auslosung der 2. runde noch nicht feststehen, ist jetzt schon klar, wie die Ziehung ablaufen wird. Traditionell wird es bei der Auslosung zur zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals zwei Lostöpfe geben - einen sogenannten "Profitopf" und einen Amateurtopf.

Im sogenannten "Profitopf" finden sich alle Teams aus der Bundesliga sowie Teams der 2. Bundesliga. Im zweiten Topf finden sich alle übrigen Teams.

Es wird je ein Los zuerst aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter mit den Losen der Bundesliga und der 2. Bundesliga gezogen. Sind in einem Behälter keine Lose mehr vorhanden, werden die verbleibenden Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander ausgelost. Die zuerst gezogene Mannschaft hat in jedem Fall Heimrecht. Die Sieger der Paarungen sind für die dritte Runde qualifiziert.

Die genauen Ansetzungen der insgesamt 16 Duelle der zweiten Runde des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen .

So können die Teams das Endspiel in Berlin erreichen: "Der Weg ins Finale" in der Übersicht

→ Die 2. Hauptrunde ist auf den 29./30. Oktober 2019 terminiert.

→ Das Achtelfinale findet am 4./5. Februar 2020 statt.

→ Das Viertelfinale findet am 3./4. März 2020 statt.

→ Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt.

→ Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin.

In der Saison 2018/19 gewann der FC Bayern München den DFB-Pokal

Die Rekordsieger des DFB-Pokal

