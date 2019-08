Energie Cottbus vs. FC Bayern München live: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Drei Änderungen bei Cottbus im Vergleich zum 5:3 im letzten Pflichtspiel gegen Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost: Marcel Hoppe, Tobias Eisenhuth und Niklas Geisler beginnen statt Ben Meyer, Colin Raak (beide Bank) und Ibrahim Hajtic (nicht im Kader).

Beim FC Bayern gibt es zwei Änderungen im Vergleich zum 0:2 in Dortmund im Supercup: Pavard und Sanches starten anstelle von Boateng und Goretzka (beide Bank).

Im Vergleich zum 3:0 im DFB-Pokalfinale gegen sind es beim FCB drei Änderungen: Pavard, Tolisso und Sanches statt Gnabry (Bank), Martinez (verletzt) und Hummels (Wechsel zu Dortmund).

Benjamin Pavard ist der einzige Neuzugang in der Anfangself der Münchner. Erstmals steht er in einem Pflichtspiel des FCB in der Startformation.

Bei Cottbus stehen sechs Neuzugänge in der Startelf: Torwart Lennart Moser (Union), Marcel Hoppe (Leipzig), Berkan Taz (Union), Tobias Hasse (Erfurt), Felix Brügmann (Jena) und Jan Koch (Berliner AK).

Der 17-jährige Tobias Eisenhuth, der 18-jährige Niklas Geisler (dessen Bruder Felix auch in der Startelf steht) und der 19-jährige Marcel Hoppe stehen alle erstmals in einem Pflichtspiel in der Anfangsformation des FC Energie.