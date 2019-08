FC Bayern München: Ivan Perisic angeblich Thema, Leroy Sane am Kreuzband verletzt - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Leroy Sane ist schwerer verletzt als angenommen, deshalb rückt angeblich Ivan Perisic ins Visier des FC Bayern. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Leroy Sane bleibt beim auch gut eine Woche vor dem Bundesligastart das Thema Nummer eins. Am Donnerstag hatte die Diagnose für die Verletzung des vom FCB umworbenen Offensivspielers herausgegeben, die schlimmer ausfällt als erwartet.

Ob die Bayern sich nun weiter so intensiv um eine sofortige Verpflichtung Sanes bemühen, ist unklar. Medial werden bereits Inters Ivan Perisic und Barcas Philippe Coutinho als mögliche Alternativen gehandelt.

Derweil gewannen die Bayern ein Testspiel gegen Rottach-Eggern erwartungsgemäß haushoch und ein Talent der Münchner zieht es nach .

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern wirft angeblich ein Auge auf Ivan Perisic

Der FC Bayern München soll auf seiner Suche nach Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen ein Auge auf Vize-Weltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand geworfen haben. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach hätten sich die Münchner bei den Nerazzurri nach der Verfügbarkeit des Linksaußen erkundigt.

Für die Münchner hat sich nach der schweren Knieverletzung ihres Wunschspielers Leroy Sane auf dem Transfermarkt einiges geändert und nun werden einige Alternativen gehandelt. Neben den -Profis Hakim Ziyech ( Amsterdam) und Steven Bergwijn ( ) soll eben auch der Name Perisics auf der Liste der FCB-Verantwortlichen stehen. So habe Trainer Niko Kovac laut Sport Bild bereits vor geraumer Zeit die Verpflichtung seines Landsmanns angeregt.

Der FC Bayern braucht Sane - aber nicht mehr in dieser Saison

Es wäre ja fast schon zu schön gewesen für Uli Hoeneß, hätte er nach all dem Spott der vergangenen Monaten über seine vollmundige Transfer-Ankündigung im "Doppelpass" bei Sport1 ("Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben") doch noch einen kerngesunden und spielbereiten Leroy Sane beim FC Bayern präsentiert.

Stattdessen verletzte sich der zum Wunschspieler und Hoffnungsträger eines ganzen Vereins auserkorene Flügelstürmer von Manchester City ausgerechnet in seinem vermeintlichen Abschiedsspiel als Himmelblauer. Ein unglücklicher Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold vom zog Sanes rechtes Knie arg in Mitleidenschaft. So arg, dass eine Operation unumgänglich ist.

City bestätigte am Donnerstag die Hiobsbotschaft, die verschiedene deutsche und englische Medien bereits am Vorabend entsandt hatten: Kreuzbandanriss, Hinrunden-Aus. Mindestens. Was für eine bittere Pille für den formstarken Sane, der sich zuletzt auch in der Nationalmannschaft angeschickt hatte, zum neuen Aushängeschild des deutschen Fußballs zu avancieren. Und was für eine bittere Pille für die Bayern.

Der Rekordmeister hatte seine gesamten Transferplanungen in diesem Sommer auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen ausgelegt. Sane war das Objekt der Begierde. Der Mann, um den die Führungsriege mit dem energischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic an vorderster Front gekämpft hatte. Mit Erfolg.

Der frühere Schalker Sane - so munkelt man im Trainingslager am Tegernsee - tendierte nach langem Grübeln tatsächlich mehr zu einer Rückkehr in die als zu einem Verbleib in der Premier League, um gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskumpel Serge Gnabry und dem Franzosen Kingsley Coman den Generationswechsel nach dem Abschied der Münchner Legenden Arjen Robben und Franck Ribery einzuläuten.

Bayern-Talent Meritan Shabani wechselt zu Wolverhampton

Mittelfeldspieler Meritan Shabani wechselt vom FC Bayern München in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers. Dies gaben beide Klubs am Donnerstagabend bekannt.

Bei den Wolves unterschreibt der 20-Jährige einen Dreijahresvertrag, wobei er genau wie beim deutschen Rekordmeister zunächst in der U23 zum Einsatz kommen soll.

FC Bayern: Neuzugang Hernandez peilt Titel an

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic: "Wünsche Sane gute Besserung"

FC Bayern gewinnt Testspiel gegen Rottach-Eggern mit 23:0

Bayern München hat im letzten Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison ein Schützenfest gefeiert. Beim neuntklassigen FC Rottach-Egern gewann der deutsche Rekordmeister vier Tage vor dem DFB-Pokalspiel bei Energie Cottbus (Montag, 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) mit 23:0 (11:0).

Die erfolgreichste Torschützen für die Münchner waren vor 2500 Zuschauern Corentin Tolisso (4 Treffer), Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Kwasi Okyere Wriedt (je 3).

Bayern-Nachwuchs? Müller nennt De Bruyne als Paradebeispiel

Bayern-Angreifer Thomas Müller hat sich zu den Problemen der Jugendspieler des FCB geäußert, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Dabei verwies er auf das Beispiel Kevin De Bruyne, der einst als junger Spieler beim FC Chelsea nicht den Durchbruch schaffte.

"Die Jungs sind alle gut. Es geht in der Jugenddebatte beim FC Bayern nicht darum, dass keine guten Spieler nach oben kommen. Es ist aber so, dass wir in jedem Spiel drei Punkte holen müssen. Kein junger Spieler hat Zeit, mal reinzuschnuppern, ohne dass es relevant ist, wie das Ergebnis lautet. Das ist bei allen Top-10-Klubs in Europa so. Mein Paradebeispiel ist Kevin de Bruyne. Der ist vielleicht Top 10 weltweit und war mit 20 bei einem Topklub. Er hat erst nach zwei Ausleihen und einem Vereinswechsel seinen Durchbruch geschafft. Wenn sich einer mit dieser Qualität im Alter von 18, 19, 20 nicht bei einem Topklub durchsetzen kann: Wie soll es dann jemand schaffen, der mit der Entwicklung vielleicht etwas länger braucht?"

Bayern-Wunschspieler Leroy Sane fällt monatelang aus

Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Das bestätigte der englische Meister am Donnerstagabend. Der Angreifer laboriert an einer Kreuzbandverletzung im rechten Knie und soll in der nächsten Woche operiert werden. Wie lange er genau ausfällt, ist zunächst ungewiss. Mehrere Monate wird er allerdings sicher nicht auflaufen können.

Sane wird seit Wochen als Neuzugang beim FC Bayern München gehandelt, der deutsche Rekordmeister umwirbt ihn offensiv. Welche Auswirkungen die Verletzung nun auf die FCB-Transferpläne hat, ist zunächst ungewiss.