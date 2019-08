FC Bayern München: Kreuzbandriss bei Leroy Sane? Alle News und Transfergerüchte zum FCB

City-Star Leroy Sane könnte es schlimmer erwischt haben, platzt nun ein möglicher Wechsel zum FC Bayern? Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der hat den ersten Schock nach dem verlorenen Supercup gegen den BVB überwunden und holt sich nun im Trainingslager am Tegernsee den letzten Feinschliff für die kommende Saison.

Derweil bleibt die Transferfront ein großes Thema an der Säbener Straße: Wunschspieler Leroy Sane hat sich in seinem ersten Pflichtspiel der neuen Saison verletzt und hat dabei möglicherweise sogar einen Kreuzbandriss davongetragen, was einen möglichen Wechsel nach München erheblich beeinflussen könnte.

Angreifer Robert Lewandowski erneuerte unterdessen seine Forderung nach neuen Spielern. Ein Arsenal-Youngster könnte dafür zum Thema werden. Außerdem planen die Münchner offenbar aufgrund der lange erwarteten Entscheidung von Ulli Hoeneß über seine Zukunft, mit der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr umzuziehen.

Der FC Bayern München am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: befürchtet wohl Kreuzband-Verletzung bei Leroy Sane

Noch hat Manchester City keine offizielle Diagnose zur Verletzung von Leroy Sane bekanntgegeben. The Athletic will nun erfahren haben, dass man bei den Citizens eine Verletzung am Kreuzband befürchtet, welche dann sehr wahrscheinlich eine Operation nach sich ziehen würde.

Leroy Sane’s injury doesn’t look good and there are fears he has damaged his ACL. He’ll have more tests tomorrow but surgery is regarded as a likely option at the moment. More info in @TheAthleticUK Q&A https://t.co/jaA14Scu7c — Sam Lee (@SamLee) 7. August 2019

Mittlerweile schreibt auch die Bild von einem möglichen Kreuzbandriss, am Donnerstag soll diesbezüglich endgültig Klarheit herrschen.

Sollte Sane tatsächlich operiert werden müssen, wird er monatelang ausfallen. Laut Bild ist noch nicht klar, ob der FC Bayern auch in diesem Fall einen Transfer forcieren wollen würde.

Wegen Hoeneß-Entscheidung: FC Bayern plant offenbar JHV-Umzug in die Olympiahalle

Die Entscheidung über die Zukunft von Präsident Uli Hoeneß bei Fußball-Rekordmeister Bayern München sollen offenbar so viele Mitglieder wie möglich live erleben. Laut des kicker denken die Verantwortlichen darüber nach, die für Ende November geplante Jahreshauptversammlung vom Audi-Dome in die Olympiahalle zu verlegen. Dort könnten 12.000 statt 7000 Klubangehörige das Geschehen verfolgen.

Es wird erwartet, dass der 67 Jahre alte Hoeneß bei der Versammlung nicht mehr kandidieren wird. Damit würde er auch seinen Posten als Chef des Aufsichtsrates abgeben.

Am 29. August will Hoeneß dem Gremium seine Absichten mitteilen. Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65) übernehmen.

Bayern München angeblich scharf auf Arsenal-Talent Joe Willock

Der FC Bayern München scheint weiterhin auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler und hat laut Sky Sports News dabei auch ein Auge auf Youngster Joe Willock vom geworfen.

Der 19-Jährige wird dabei als mögliche Alternative zu Marc Roca von genannt, falls sich der deutsche Rekordmeister mit dem Klub aus Barcelona auf keine Ablösesumme einigen kann.

Während Espanyol wohl auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro beharrt, scheint der FC Bayern nicht gewillt, eine derart hohe Summe für den spanischen U21-Europameister zu zahlen.

Robert Lewandowski erhöht beim FC Bayern den Transfer-Druck: "Noch drei neue Spieler"

Stürmer Robert Lewandowski drängt beim Rekordmeister Bayern München weiterhin auf mehrere Neuverpflichtungen. "Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen", sagte der Pole der Sport Bild: "Wir haben in der Offensive mit Franck Ribery, Arjen Robben und James drei Spieler verloren und bis jetzt noch keinen gestandenen Neuzugang dort!" Vor allem ein Transfer von Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City wird in München seit Wochen gehandelt.

Bislang hat Bayern lediglich die Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard für die Abwehr sowie Sturm-Talent Jann-Fiete Arp verpflichtet. "Wir brauchen – auch wenn Sane kommt – einen weiteren Außenstürmer", meinte Lewandowski, der sich außerdem "vielleicht einen Sechser oder einen offensiven Spieler für das Zentrum" vorstellen könnte. Bereits zuvor hatte der viermalige Bundesliga-Torschützenkönig eindringlich Neuzugänge gefordert.

FC Bayern München: Lucas Hernandez erstmals im Mannschaftstraining

Bayern Münchens 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernandez hat auf dem Weg zu seinem Comeback eine wichtige Hürde genommen. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler trainierte am Dienstagabend zum Start des Trainingslagers in Rottach-Egern erstmals mit der Mannschaft.

Hernandez befand sich nach einer Knieoperation, der er sich im Frühjahr unterzogen hatte, bis jetzt in der Rehabilitation und soll sich langsam an die Belastung gewöhnen. Ob er schon beim Bundesligastart am 16. August gegen eingesetzt werden kann, ist fraglich. Die Bayern haben Hernandez von verpflichtet. Der Franzose ist bislang der teuerste Einkauf der -Geschichte.

Bericht: Bayern München weiter interessiert an Hakim Ziyech von Amsterdam

Der FC Bayern München zeigt weiterhin großes Interesse an Angreifer Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam. Das berichtet das Algemeen Dagblad. Demnach sei das FCB-Interesse an einem Transfer des Flügelstürmers in diesem Sommer nicht abgekühlt.

Die Sport Bild hatte bereits im vergangenen Monat von einer Kontaktaufnahme zwischen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und den Beratern des marokkanischen Nationalspielers berichtet.