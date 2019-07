FC Bayern München: Renato Sanches bleibt, Poznanski vor Wechsel nach Düsseldorf? Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Renato Sanches bleibt beim FCB, während Gareth Bale laut Niko Kovac kein Thema ist. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison. Während die Bemühungen um Wunschspieler Leroy Sane weiterhin stocken, soll nun angeblich auch Giovani Lo Celso als Alternative zu Marc Roca Thema an der Säbener Straße sein.

Renato Sanches galt indes eigentlich als sicherer Kandidat für einen Abschied vom FCB, laut Trainer Niko Kovac bleibt der Portugiese aber in München. An Gareth Bale von , um den es immer wieder Gerüchte gab, gebe es dagegen kein Interesse.

Außerdem: Kovac spricht äußerst positiv über die Eindrücke von Wechselkandidat Jerome Boateng, David Alaba ist wohl doch nicht beim im Gespräch und Talent Louis Poznanski steht offenbar vor einem Wechsel an den Rhein.

Der FC Bayern München am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Louis Poznanski vor Wechsel nach Düsseldorf?

Wie die Bild berichtet, wechselt Louis Poznanski vom FC Bayern zu . Der 18-jährige U-Nationalspieler ist linker Verteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld spielen.

In der vergangenen Saison kam Poznanski für die U19 des FC Bayern zum Einsatz. Aktuell ist er mit den Profis auf USA-Reise. Bei der 1:2-Testspielpleite gegen den sammelte er sogar Spielpraxis, erzielte aber das zwischenzeitliche 0:1 per Eigentor.

Niko Kovac: Renato Sanches bleibt bei Bayern - Bale kein Thema

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat verkündet, dass Renato Sanches trotz angeblicher Abwanderungsgedanken auch in der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister spielen wird. Der Vertrag des 21-jährigen portugiesischen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2021.

"Renato Sanches bleibt", sagte Kovac im Rahmen der USA-Reise in Houston, wo der FC Bayern am Sonntag ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid bestreiten wird (2 Uhr MESZ, live auf DAZN). Sanches hatte zuletzt von "guten Angeboten" anderer Vereine gesprochen.

"Wir haben Renato gesagt, dass wir ihn gerne behalten wollen. Natürlich hat er nach der letzten Saison überlegt, was er machen kann. Aber wir haben ihm die Gründe für die geringe Spielzeit erklärt und er hat das eingesehen", sagte Kovac. "Er sieht seine Zukunft hier."

In den letzten Wochen fiel in diversen Medienberichten der Name Gareth Bale als mögliche Neuverpflichtung des FC Bayern.

"Ich finde diesen Spieler sehr gut, wie ich auch andere gute Spieler gut finde", sagte Kovac ergänzend zum Offensivstar von Real Madrid und fügte an: "Ich weiß nicht, welche Gedanken er hat."

FC Bayern II startet in Drittliga-Saison: Das Spiel gegen Würzburg in TV und LIVE-STREAM

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München tritt zu Beginn der Saison in der auswärts bei den Würzburger Kickers an. Anpfiff ist am Samstag 20.7. um 14.00 Uhr in der flyeralarm Arena in Würzburg.

Der Reserven der Bayern sicherten sich in der vergangenen Saison im Playoff-Spiel gegen die zweite Mannschaft des den Aufstieg. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel kam die Bayern im Rückspiel zurück und gewannen mit 4:1. In der 3. Liga können die Bayern unter Trainer Sebastian Hoeneß auf Spieler Leon Dajaku und Neuzugang Sarpreet Singh zählen, die mit Perspektive auf die in der 3. Liga auflaufen werden. Auch weitere Talente wie Alphonso Davies könnten erneut vereinzelt bei der Reserve auflaufen.

Als Roca-Alternative: Bayern denkt angeblich über Giovani Lo Celso nach

Der FC Bayern München hat angeblich Giovani Lo Celso von Betis Sevilla als Alternative zu Espanyols Marc Roca auf dem Zettel. Davon berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach ist Roca zwar weiterhin die A-Lösung für das Mittelfeldzentrum, die von geforderten 40 Millionen Euro sollen den Bayern aber zu viel sein. Sollten die Spanier nicht davon abrücken, könnte Lo Celso noch stärker in den Fokus rücken.

FC Bayern: David Alaba wohl doch kein Thema bei Barca

Der FC Barcelona hat wohl doch kein Interesse an Bayerns David Alaba, stattdessen aber Philipp Max vom FC Augsburg und Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg als Alternativen auf der Linksverteidigerposition im Auge. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach sei vor allem Max großes Thema beim spanischen Meister. Der 25-jährige Deutsche würde nämlich nur 20 Millionen Euro kosten - mehr Geld wolle Barca für die Verpflichtung eines Backups für Jordi Alba auf keinen Fall in die Hand nehmen.

Bayern-Trainer Kovac über Jerome Boateng: "Macht das außerordentlich gut"

Timo Werner zum FC Bayern? stellt Nationalstürmer Ultimatum

RB Leipzig drängt im Fall Timo Werner auf eine Einigung bis zum Start der Bundesliga am 18. August bei Aufsteiger Union Berlin. "Es ist wünschenswert, dass wir vorm Ligastart eine Lösung haben. Dieses Timing können und wollen wir einhalten", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff laut Bild im Trainingslager von Seefeld.

"Wir sind in konstruktiven und guten Gesprächen, die zu einem Ergebnis führen werden. Wir haben Timo und seinem Berater ein Vertragsangebot vorgelegt, dazu stehen wir und das müssen wir nicht nachbessern", betonte Mintzlaff in Tirol, wo der Klub am frühen Abend ein Testspiel gegen den türkischen Meister Istanbul bestritt.

FC Bayern: Tore wie am Fließband im Training

FC Bayern: Standortbestimmung gegen Real Madrid in Houston

Im Space Center der NASA in Houston werden die Stars von Bayern München mit außerirdischen Themen konfrontiert. Doch schon wenige Stunden zuvor gibt es für den Rekordmeister eine Begegnung der galaktischen Art: Der FC Bayern testet in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr im LIVE-TICKER) im Rahmen des International Champions Cup seine Form gegen Real Madrid.

Beim Duell der beiden europäischen Topklubs weht ein Hauch von durchs NRG-Stadium in Houston, nach Los Angeles die zweite Station der Münchner auf ihrer US-Tour. Beim erbitterten Kampf um Europas Krone sind die Königlichen um Rio-Weltmeister Toni Kroos den Münchnern wenige Wochen vor Saisonstart aber schon einige Schritte voraus.

Guardiola: Kein Kontakt mit Bayern wegen Sane

Teammanager Pep Guardiola (48) vom englischen Meister Manchester City hat in der Causa Leroy Sane (23) weiterhin nichts vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München gehört.

Das bestätigte der frühere Bayern-Coach in Shanghai. "Seit langer Zeit reden sie über ihr Interesse an Leroy Sane", sagte Guardiola. Eine Kontaktaufnahme habe es aber immer noch nicht gegeben.

Audi Cup 2019 mit Bayern, Real Madrid, und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

