FC Bayern: Standortbestimmung gegen Real Madrid in Houston

Die Bayern treffen in der Nacht auf Sonntag auf Real Madrid. Bei Real werden zahlreiche Neuzugänge glänzen, bei den Bayern laufen Transfers stockend.

Im Space Center der NASA in Houston werden die Stars von Bayern München mit außerirdischen Themen konfrontiert. Doch schon wenige Stunden zuvor gibt es für den Rekordmeister eine Begegnung der galaktischen Art: Der FC Bayern testet in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr im LIVE-TICKER) im Rahmen des International Champions Cup seine Form gegen Real Madrid.

Beim Duell der beiden europäischen Topklubs weht ein Hauch von durchs NRG-Stadium in Houston, nach Los Angeles die zweite Station der Münchner auf ihrer US-Tour. Beim erbitterten Kampf um Europas Krone sind die Königlichen um Rio-Weltmeister Toni Kroos den Münchnern wenige Wochen vor Saisonstart aber schon einige Schritte voraus.

Bayern München: Erstes Testspiel gegen Arsenal verloren

Während Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Rekordtransfer von Lucas Hernandez (80 Millionen/ ) weiter händeringend nach Verstärkungen sucht, hat Real fast heimlich, still und leise seinen Luxuskader für knapp 300 Millionen Euro schon einmal aufgerüstet. Eden Hazard (100 Millionen/Chelsea), Luka Jovic (60/Frankfurt), Eder Militao (50/Porto), Ferland Mendy (48/Lyon) und Rodrygo (45/Santos) tragen künftig weiß.

Doch damit nicht genug: Auf der Wunschliste von Trainer Zinedine Zidane steht auch noch Weltmeister Paul Pogba. Die Verhandlungen mit sind dem Vernehmen nach aber wegen zu hoher Forderungen aus ins Stocken geraten.

Sollte der Transfer von Pogba nicht klappen, hätte Zidane aber immer noch einen qualitativ und auch quantitativ starken Kader, um die hoch gesteckten Ziele anzugehen. Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus gegen Amsterdam in der Vorsaison gilt das Hauptaugenmerk der "Galacticos" wieder der Königsklasse.

Beim FC Bayern, der mit einem 1:2 in Los Angeles gegen den FC Arsenal in die Vorbereitung gestartet war, stellt sich die Lage aktuell noch anders dar. Trainer Niko Kovac stehen nur 17 Feldspieler zur Verfügung - zu wenig für den ganz großen Wurf. Stars wie Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich äußerten bereits offen ihre Bedenken, dabei ist die Sehnsucht der Münchner nach dem Henkelpott so groß wie lange nicht.

FC Bayern: Champions League "der wichtigste Titel"

"Wir brauchen nicht groß drumherum reden: Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel, der im Klubfußball zu vergeben ist. Der FC Bayern ist ohne Champions League nicht mehr darstellbar: Image, Finanzen, Sponsoren - davon hängt alles ab", sagte Rummenigge zu Beginn der Woche im SID-Interview.

Er wolle Kovac "jetzt nicht unter Druck setzen, aber die Formel ist einfach: Je weiter du kommst, desto größer ist die Aufmerksamkeit. Das Finale der Champions League hat ein Milliardenpublikum, das ist durch nichts zu ersetzen", betonte der Bayern-Boss und sprach vom "wertvollsten Titel".

Im Frühjahr war der FC Bayern im Achtelfinale am späteren Sieger mit Teammanager Jürgen Klopp gescheitert. Dies soll sich nicht wiederholen. Am Sonntag gibt es bereits einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Königsklasse - auch wenn Kovac wohl wieder acht A-Junioren einsetzen wird.