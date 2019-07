FC Bayern München: Lewandowski fordert Neuzugänge, Kovac bekommt Wunschspieler nicht - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Stürmer Robert Lewandowski fordert Transfers beim FC Bayern München - Niko Kovac hatte offenbar spezielle Wünsche. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison - und Superstar Robert Lewandowski schlägt langsam aber sicher Alarm und wird recht deutlich.

Trainer Niko Kovac hatte zuletzt bereits vier Spieler gefordert, nun wurden die angeblichen vier konkreten Namen enthüllt - Transfers der Genannten scheinen aber wohl eher unrealistisch.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Vertragsverlängerung bei Bayern? Das sagt Robert Lewandowski

Bayern-Transfers? Niko Kovac: "Aufgabe von Brazzo"

Robert Lewandowski wird deutlich: Ohne Neuzugänge "wird es schwierig"

Stürmerstar Robert Lewandowski hat mit klaren Worten neue Spitzenspieler für den deutschen Rekordmeister Bayern München gefordert. "Wenn du auf Topniveau spielen willst und daran denkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", sagte der 30 Jahre alte Pole bei einer Presserunde auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles.

FC Bayern: Niko Kovac bekommt Wunschspieler nicht

Niko Kovac hatte zuletzt noch davon gesprochen, dass der FC Bayern vier neue Spieler brauche. Laut Sport Bild soll der Coach des FC Bayern München von den Bossen deshalb Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Denis Zakaria und Florian Neuhaus als Neuzugänge gefordert haben - vergeblich, nachdem die Akteure angeblich für untauglich befunden worden waren.

Bereits im vergangenen Sommer hätte Kovac wohl gerne Ante Rebic, Luka Jovic und Kevin Vogt nach München geholt, doch auch diese Transfer kamen nicht zustande.

FC Bayern angeblich mit Marc Roca einig

Ein Megatransfer a la Leroy Sane lässt weiter auf sich warten, doch laut spanischen Medien sind die Verhandlungen zwischen Bayern München und einem anderen Spieler weit fortgeschritten. Wie die Sporttageszeitung Marca am Dienstagabend berichtete, hat der deutsche Rekordmeister bereits Einigkeit mit dem spanischen U21-Europameister Marc Roca erzielt. Es gibt aber wohl noch ein Hindernis.

FC Bayern statt fünfte Liga: Das ist FCB-Neuzugang Leon Dajaku

Offensiv-Talent Leon Dajaku wurde beim übergangen. Nun sucht er sein Glück bei den Amateuren des FC Bayern in der . Wir haben exklusiv mit seinem Berater Kevin Kuranyi gesprochen und stellen Euch den 18-Jährigen genauer vor.

Mario Mandzukic kein Thema beim FC Bayern

"Ich sage nichts zu Namen, aber in der Richtung ist nichts geplant", sagte Rummenigge bei der Ankunft in Los Angeles im Rahmen der US-Tour über ein angebliches Interesse an Mario Mandzukic.

Der Kroate hatte von 2012 bis 2014 beim FC Bayern gespielt und dabei unter anderem 2013 zum Gewinn der und des Triples einen wichtigen Beitrag geleistet.

FCB-Stürmer Joshua Zirkzee angeblich vor Wechsel in die

Der niederländische Erstligist ADO Den Haag ist offenbar am 18-jährigen Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee vom FC Bayern München interessiert. Laut Voetbal International steht ein einjähriges Leihgeschäft im Raum.

Zirkzee kam in der vergangenen Saison sowohl in der A-Jugend- als auch für die Reserve des FC Bayern in der Regionalliga zum Einsatz. In wettbewerbsübergreifend 26 Spielen gelangen ihm 16 Treffer.

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

