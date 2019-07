FC Bayern München: ICC-Pleite gegen Arsenal, Neuer relativiert Berater-Aussagen - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Das erste Testspiel beim ICC gegen Arsenal geht mit 1:2 verloren und Neuer äußert sich zu den Aussagen seines Beraters. Alle FCB-News & Gerüchte.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison - und Superstar Robert Lewandowski schlägt langsam aber sicher Alarm und wird recht deutlich.

Trainer Niko Kovac hatte zuletzt bereits vier Spieler gefordert, nun wurden die angeblichen vier konkreten Namen enthüllt - Brais Mendez von ist eine der genannten Personalien.

Das erste Spiel am International Champions Cup (ICC) hat der FC Bayern gegen den mit 1:2 verloren.

Indes hat Renato Sanches Gerüchte über einen Wechsel zu PSG dementiert und Thomas Müller warnt vor dem BVB, den er stärker erwartet als in den vergangenen Jahren. Manuel Neuer relativiert derweil die kritischen Aussagen seines Beraters und betont seine Nähe zur Klubführung.

Der FC Bayern München am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Neuer zu Berater-Aussagen: "Total im Austausch" mit den Bossen

Manuel Neuer hat sich gegen die Vorwürfe, er habe über seinen Berater Thomas Kroth Druck auf die Vereinsführung des FC Bayern ausüben wollen, zur Wehr gesetzt und Stellung zu den Aussagen seines Beraters bezogen.

"Ich habe meine eigene Meinung. Ich weiß, wo ich das platzieren muss. Wir sind total im Austausch gewesen mit den Bossen", stellte Neuer am Rande des Testspiels gegen den FC Arsenal (1:2) klar. "Das läuft hinter verriegelten Türen und ist nichts für die Öffentlichkeit. Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es den Bossen und nicht über eine Zeitung."

Neuers Berater Kroth hatte vor zwei Wochen im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung einen Wechsel des Welttorhüters von 2013 nach dem Auslaufen seines Vertrags in zwei Jahren angedeutet, sollte der FC Bayern den Kader qualitativ nicht verstärken.

ICC: FC Bayern München verliert ersten US-Test gegen Arsenal

Rekordmeister Bayern München hat den ersten Härtetest der neuen Saison verloren. Zum Auftakt ihrer USA-Reise unterlagen die Münchner dem FC Arsenal um Ex-Weltmeister Mesut Özil im kalifornischen Carson mit 1:2 (0:0).

Ein Eigentor des 18 Jahre alten Nachwuchsspielers Louis Poznanski (49.) sowie ein Treffer von Arsenals Jungstürmer Edward Nketiah (88.) kosteten den Bayern den Sieg. Zwischenzeitlich hatte Robert Lewandowski (71.) ausgeglichen.

FC Bayern will wohl Brais Mendez von Celta Viga

Wie der kicker erfahren haben will, beschäftigt sich der FC Bayern München mit einer Verpflichtung von Brais Mendez. Der 22-jährige Rechtsaußen spielt derzeit bei Celta Vigo.

Demnach wäre Celta Vigo auf die Bayern zugekommen und hätte ihnen einen Transfer von Mendez angeboten. Der deutsche Rekordmeister soll auch interessiert sein, zumal Mendez schon für eine festgeschriebene Ablöse von 25 Millionen Euro zu haben wäre.

FC Bayern: Thomas Müller warnt vor dem BVB

Bayern-Angreifer Thomas Müller glaubt, der BVB könnte in der nächsten Saison sehr stark auftreten. "Dortmund hat eine starke Mannschaft, wenn nicht sogar die stärkste der letzten fünf bis sechs Jahre", sagte er der Bild.

Auch für die Bayern könne das ein Vorteil sein: "Aber vielleicht sind wir dadurch noch geschärfter und wissen gleich, richtig damit umzugehen", meinte Müller.

Bayern: Renato Sanches bestätigt Angebote und dementiert PSG-Spekulationen

Renato Sanches hat sich am Rande der USA-Reise des FC Bayern München zu seiner Zukunft beim deutschen Rekordmeister geäußert und bestätigt, dass es "gute Angebote" für ihn gebe. Ein Wechsel zu Paris Saint-Germain komme für ihn jedoch nicht in Frage.

"Nein", sagte Sanches in einem Gespräch mit Journalisten auf die Frage, ob PSG für ihn eine Option sei. Darüber hinaus schloss der Portugiese einen Wechsel innerhalb der aus, auch eine erneute Leihe kommt für Sanches nicht in Frage: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier. Wenn ich gehe, dann endgültig."

FC Bayern: Warum ein Transfer von Marc Roca Sinn machen würde

Vorrunden-Debakel 2014, Achtelfinal-Aus 2018: Die "Seleccion", so nennen sie in ihre Nationalmannschaft, hatte nach ihrer "Prime Time" mit dem Höhepunkt WM-Titel in Südafrika nicht unbedingt ihre besten Zeiten. Da wirkte der Triumph der "kleinen" U21 bei der Europameisterschaft in und San Marino vor drei Wochen fast schon wie Balsam auf die spanische Seele.

Vor allem auch, weil die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente mit ihrer Spielsicherheit den Eindruck hinterließ, eine neue Goldene Generation einläuten zu können. Besonders wenig Sorgen müssen sich die Iberer um die Suche nach einem Spieler machen, der eines Tages mal in die Fußstapfen von Sergio Busquets, dem mittlerweile 30 Jahre alten Bilderbuch-Sechser des , tritt.

Da haben sie ja schon Rodrigo Hernandez, einen 23-Jährigen, der auf Geheiß von Busquets-Mentor Pep Guardiola gerade für 70 Millionen Euro von zu gewechselt ist. Oder Marcos Llorente, einen 24-Jährigen, der seine Vergangenheit bei hinter sich gelassen und gerade für 30 Millionen Euro Rodrigos Nachfolge bei den "Rojiblancos" angetreten hat.

Und sie haben ja auch noch Marc Roca. Einen weiteren hochbegabten Staubsauger mit Tiki-Taka-DNA, der mit einer bemerkenswerten Laufbereitschaft und einer harmonischen Mischung aus Spielintelligenz und Aggressivität aufwartet.

Ex-Bayern-Verteidiger Ismael im Interview: "Hoeneß ist persönlich mit mir zum Arzt gefahren"

Seit dieser Saison trainiert der ehemalige Bundesligaprofi Vaerien Ismael den österreichischen Erstligisten LASK. Es ist sein viertes Engagement als Profitrainer: Bei Apollon Smyrnis trat er nach einem Spiel zurück, beim und dem wurde er schnell entlassen. Im Interview mit Goal und SPOX erklärt er die Gründe für das Scheitern - und seine Pläne mit dem LASK.

Außerdem blickt Ismael zurück auf seine Zeit als Spieler beim FC Bayern: Er erzählt von Uli Hoeneß und seiner Abteilung Attacke, vom spaßenden Franck Ribery und vom stagnierenden Bastian Schweinsteiger.

Vertragsverlängerung bei Bayern? Das sagt Robert Lewandowski

Bayern-Transfers? Niko Kovac: "Aufgabe von Brazzo"

Robert Lewandowski wird deutlich: Ohne Neuzugänge "wird es schwierig"

Stürmerstar Robert Lewandowski hat mit klaren Worten neue Spitzenspieler für den deutschen Rekordmeister Bayern München gefordert. "Wenn du auf Topniveau spielen willst und daran denkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", sagte der 30 Jahre alte Pole bei einer Presserunde auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles.

FC Bayern: Niko Kovac bekommt Wunschspieler nicht

Niko Kovac hatte zuletzt noch davon gesprochen, dass der FC Bayern vier neue Spieler brauche. Laut Sport Bild soll der Coach des FC Bayern München von den Bossen deshalb Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Denis Zakaria und Florian Neuhaus als Neuzugänge gefordert haben - vergeblich, nachdem die Akteure angeblich für untauglich befunden worden waren.

Bereits im vergangenen Sommer hätte Kovac wohl gerne Ante Rebic, Luka Jovic und Kevin Vogt nach München geholt, doch auch diese Transfer kamen nicht zustande.

Audi Cup 2019 mit Bayern, Real Madrid, und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

