Audi-Cup: FC Bayern trifft auf Real Madrid, Fenerbahce oder Tottenham

2017 gewann Atletico den Audi-Cup, nun möchten die Bayern wieder triumphieren. Dreimal konnten sie das Vorbereitungsturnier bereits gewinnen.

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, , Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt.

Dreimal gewann bisher der deutsche Rekordmeister die Trophäe, je einmal trugen sich der FC Barcelona und in die Siegerliste ein.

Audi Cup: Teilnehmer mit beeindruckender Titelbilanz

"Die vier Mannschaften garantieren aufregende Spiele und damit zwei tolle Tage für unsere Fans", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Schon vor Ende der laufenden Saison vereinen die vier Teams 82 nationale Meistertitel, 51 Pokalsiege und 18 Landesmeister-/Champions-League-Triumphe.