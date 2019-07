Würzburger Kickers - FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga

Die Würzburger Kickers empfangen heute zu Beginn der 3.-Liga-Saison die Reserven des FC Bayern München. Goal verrät alle Details zum Spiel live.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München tritt zu Beginn der Saison in der auswärts bei den Würzburger Kickers an. Anpfiff ist am Samstag 20.7. um 14.00 Uhr in der flyeralarm Arena in Würzburg.

Der Reserven der Bayern sicherten sich in der vergangenen Saison im Playoff-Spiel gegen die zweite Mannschaft des den Aufstieg. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel kam die Bayern im Rückspiel zurück und gewannen mit 4:1. In der 3. Liga können die Bayern unter Trainer Sebastian Hoeneß auf Spieler Leon Dajaku und Neuzugang Sarpreet Singh zählen, die mit Perspektive auf die in der 3. Liga auflaufen werden. Auch weitere Talente wie Alphonso Davies könnten erneut vereinzelt bei der Reserve auflaufen.

Die Würzburger Kickers beendeten die vergangene Saison auf dem 5. Tabellenrang. Auf den Relegationsplatz hatte man zwar 13 Punkte Rückstand, trotzdem dürfen die Kickers in der kommenden Saison vom Aufstieg in die 2. Liga träumen.

Startet die Reserve des mit einem Sieg in die 3. Liga? Können die Würzburger Kickers mit einem Sieg in die Saison starten? Alles zur Partie live im TV und im LIVE-Stream gibt es in diesem Artikel.

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II: Die Details zum Spiel

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II heute live im TV sehen

Du willst dir das Duell der Würzburger Kickers gegen die Reserven des FC Bayern München heute live im TV ansehen? Da müssen wir dich etwas enttäuschen. Denn die 3. Liga wird in der kommenden Saison nicht im Free-TV zu sehen sein. Keiner der kostenlos verfügbaren Sender hat sich die Rechte dazu gesichert.

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II: Die Partie im Pay-TV

Die Spiel Würzburger Kicker vs. FC Bayern München II wird aber wie die komplette 3. Liga bei MagentaSport, dem Sportangebot der Telekom, zu sehen sein. Vereinzelt werden auch Partien im Free-TV auf regionalen Fernsehsendern und im ARD übertragen. An diesem Wochenende sind das die Partien - SpVgg Unterhaching (im BR Fernsehen / SWR Fernsehen), FC Hansa Rostock - Viktoria Köln (NDR / MDR) und 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig (Das Erste).

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II: So siehst du das Spiel heute im LIVE-STREAM

Das Auftaktduell dieser Saison der 3. Liga wird LIVE-STREAM übertragen. Diesen findest du auf der Seite des Stream-Anbieters MagentaSport. Der direkte Link zum LIVE-STREAM ist hier.

Würzburger Kicker vs. FC Bayern München II bei MagentaSport: So gehts!

Um den LIVE-STREAM bei MagentaSport zu sehen, musst du nur ein Abonnement des Diensts besitzen. Dieses kostet 9.99 Euro im Monat. Weitere Informationen findest du hier.

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Aufstellung Würzburg:

Die Kickers gehen mit gleich fünf Neuzugängen in die erste Partie der neuen Saison. Leroy Kwadwo (kam von Düsseldorf II), Patrick Sontheimer (ausgeliehen von Fürth), Luke Hemmerich (kam aus Aue), Dominik Widemann (kam aus Unterhaching) und Luca Pfeiffer (kam aus Paderborn) stehen in der Startelf.

33 Verstappen - 5 Leroy Kwadwo, 27 Schuppan, 14 Hansen - 7 Kaufmann, 22 Hägele, 12 Sontheimer, 21 Hemmerich - 31 Widemann, 9 Baumann, 16 Pfeiffer

Aufstellung Bayern II:

Beim Team von Sebastian Hoeneß steht ein Neuzugang in der Startelf für den Drittliga-Auftakt gegen Würzburg. Mittelfeldmann Timo Kern, der von Waldhof Mannheim kam, startet bei der Reserve des Rekordmeisters.

36 Früchtl - 8 Rochelt, 15 Lars Mai, 13 Senkbeil, 3 Angelo Mayer - 19 Maximilian Welzmüller - 16 Shabani, 29 Kern, 33 Zylla, 25 Batista Meier - 10 Wriedt

Würzburger Kickers vs. FC Bayern München II: Das Spiel heute live im Ticker verfolgen

Du kannst dir die Partie der Würzburger Kickers gegen die Reserven des FC Bayern München nicht live im Stadion oder im TV ansehen? Kein Problem, der Ticker von Goal hält dich immer auf dem Laufenden.

Verpasse kein Tor, keine Karte und keine relevante Szene dem kostenlosen LIVE-Ticker auf unserer Seite. Den direkten Link zum Ticker findest du hier.

