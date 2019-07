FC Bayern München, News und Transfergerüchte: Kai Havertz traut sich Wechsel zu, Berater bestätigt Kontakt zu Brais Mendez

Leverkusens Kai Havertz traut sich einen Wechsel zu und Brais Mendez könnte neuer Außenspieler bei den Bayern werden. Alle FCB-News & Gerüchte.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison - Brais Mendez könnte eine Alternative für Callum Hudson-Odoi und Leroy Sane sein.

Leverkusens Kai Havertz traut sich indes den Wechsel zu einem Top-Klub zu, will sich aber noch nicht konkret damit befassen. Corentin Tolisso verrät zudem, wie er Lucas Hernandez und Benjamin Pavard von den Bayern überzeugte.

Das erste Spiel am International Champions Cup (ICC) hat der FC Bayern gegen den mit 1:2 verloren. Daniel Ontuzans musste die US-Reise verletzt beenden.

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern München: Kai Havertz traut sich Wechsel zu

Supertalent Kai Havertz von Bayer Leverkusen traut sich einen Wechsel zum FC Bayern München zu, will sich aktuell aber nicht zu viele Gedanken über seine Zukunft machen und blickt der neuen Saison mit der Werkself optimistisch entgegen.

"Dieses Selbstvertrauen habe ich, ja. Aber dasselbe gilt auch für andere Vereine", so Havertz im Bild-Interview auf die Frage, ob er sich den Sprung zum deutschen Rekordmeister zutrauen würde. Doch auch ein Abschied aus der sei für den 20-Jährigen denkbar.

FC Bayern: Brais Mendez' Berater bestätigt Kontakt - wer ist der Mann von Celta Viga

Ein spanischer Nationalspieler, der für 25 Millionen Euro Ablöse zu haben ist und auf beiden Flügeln spielen kann? Könnte interessant sein für den FC Bayern, der ja nach wie vor dringend einen Außenstürmer sucht.

Daher würde Brais Mendez von Erstligist ins Suchraster der Münchner passen. Sein Berater Vicente Fores Cornejo bestätigte Goal und SPOX die Kontaktaufnahme mit dem deutschen Rekordmeister, über die der kicker berichtet hatte. "Alle weiteren Infos hat Hasan", verwies Fores auf Hasan Salihamidzic.

Der Sportdirektor hat bekanntlich auf die US-Tour des FCB verzichtet, um in der Heimat die Transferplanungen voranzutreiben. Dabei sucht er auch nach Alternativen, falls die Wunschkandidaten Leroy Sane und Callum Hudson-Odoi absagen.

FC Bayern München: Wie Tolisso Hernandez und Pavard von Bayern überzeugte

Corentin Tolisso hat verraten, dass er die Neuzugänge Benjamin Pavard und Lucas Hernandez zu einem Wechsel überzeugt hat. "Das war nicht schwer. Ich habe im Vorfeld ein bisschen mit beiden gesprochen", sagte der Franzose im Interview auf der Bayern-Homepage.

"Sie wollten wissen, wie der Verein und die Stimmung in der Mannschaft sind. Ich habe ihnen gesagt, dass sie hier sicher glücklich werden. Ich habe ihnen natürlich geraten zu kommen. Der FC Bayern ist ein großer Klub."

FC Bayern München: Daniels Ontuzans muss US-Tour verletzt abbrechen

Bayern Münchens Daniels Ontuzans hat sich im Spiel gegen den FC Arsenal einen Bänder- und Kapselriss zugezogen und muss die US-Tour deshalb vorzeitig beenden. Der 19-jährige Lette, eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant, kehrt sofort nach zurück und wird dort an seinem Comeback arbeiten.

Wie lange der offensive Mittelfeldspieler ausfallen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Amateur-Trainer Sebastian Hoeneß wird wohl einige Zeit auf Ontuzans verzichten müssen. Das ist besonders bitter, weil die bereits am morgigen Samstag (14 Uhr) mit dem Gastspiel bei den Würzburger Kickers beginnt.

ICC: FC Bayern München verliert ersten US-Test gegen Arsenal

Rekordmeister Bayern München hat den ersten Härtetest der neuen Saison verloren. Zum Auftakt ihrer USA-Reise unterlagen die Münchner dem FC Arsenal um Ex-Weltmeister Mesut Özil im kalifornischen Carson mit 1:2 (0:0).

Ein Eigentor des 18 Jahre alten Nachwuchsspielers Louis Poznanski (49.) sowie ein Treffer von Arsenals Jungstürmer Edward Nketiah (88.) kosteten den Bayern den Sieg. Zwischenzeitlich hatte Robert Lewandowski (71.) ausgeglichen.

FC Bayern: Neuer zu Berater-Aussagen: "Total im Austausch" mit den Bossen

Manuel Neuer hat sich gegen die Vorwürfe, er habe über seinen Berater Thomas Kroth Druck auf die Vereinsführung des FC Bayern ausüben wollen, zur Wehr gesetzt und Stellung zu den Aussagen seines Beraters bezogen.

"Ich habe meine eigene Meinung. Ich weiß, wo ich das platzieren muss. Wir sind total im Austausch gewesen mit den Bossen", stellte Neuer am Rande des Testspiels gegen den FC Arsenal (1:2) klar. "Das läuft hinter verriegelten Türen und ist nichts für die Öffentlichkeit. Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es den Bossen und nicht über eine Zeitung."

Neuers Berater Kroth hatte vor zwei Wochen im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung einen Wechsel des Welttorhüters von 2013 nach dem Auslaufen seines Vertrags in zwei Jahren angedeutet, sollte der FC Bayern den Kader qualitativ nicht verstärken.

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

