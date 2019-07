FC Bayern München: Gespräche mit Mario Mandzukic, Sorge um Franz Beckenbauer - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Es gibt in München offenbar ernsthafte Überlegungen, Mario Mandzukic zurückzuholen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der ist weiterhin auf der Suche nach personellen Verstärkungen für die kommende Saison. Dani Olmo und Mario Mandzukic sind zwei Kandidaten, die aktuell heiß gehandelt werden.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Benjamin Pavard ist bereits in München und wurde am Freitag offiziell vorgestellt. Bei der Gelegenheit verteidigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic den FCB-Kader.

Der FC Bayern München am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Transfer zum BVB? Mario Mandzukic will lieber zum FC Bayern

Stürmer Mario Mandzukic von Juventus Turin kann sich offenbar eine Rückkehr in die Bundesliga zum FC Bayern München vorstellen. Wie Sky Sport berichtet, hat es bereits erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und den Vertretern des kroatischen Nationalspielers gegeben haben.

Damit ist auch ein Wechsel Mandzukics zu , über den zuletzt ebenfalls spekuliert wurde, kein Thema mehr, so der Bericht weiter.

Fallrückzieher! Thomas Müller zaubert im Bayern-Training

Augeninfarkt: Sorge um Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer

Deutschlands einstiger Ausnahme-Fußballer Franz Beckenbauer hat bei der Eröffnung des traditionellen Kaiser-Cups im bayerischen Bad Griesbach gesundheitliche Probleme eingeräumt. Er habe solche "schon länger, das ist bekannt. Jetzt war ich zuletzt in einer Spezialklinik, weil Durchblutungsstörungen im Auge festgestellt wurden. Das entpuppte sich dann als ein Augeninfarkt. Jetzt sehe ich auf dem rechten Auge wenig bis nichts", zitiert die Bild-Zeitung den 73-Jährigen, der aus diesem Grund bei seinem eigenen Golfturnier zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung nicht mitwirken kann.

Der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München musste sich 2016 und 2017 jeweils einer Herzoperationen unterziehen. Im vergangenen Jahr bekam der Weltmeister von 1974 und WM-Coach von 1990 zudem eine künstliche Hüfte.

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic preist schmalen Kader: Alles für den Mannschaftsfrieden

"Wir haben auf dem Papier schon eine richtig, richtig gute Mannschaft", frohlockte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der es sich am Freitagmittag neben Neuankömmling Benjamin Pavard auf dem Podium im Presseclub der Allianz Arena bequem gemacht hatte. Gemeint hat er damit eine potenzielle Startelf, die vermutlich im selben Moment vor seinem geistigen Auge erschien.

Zieht man die in der vergangenen Saison von Präsident Uli Hoeneß aufgestellte Faustregel, dass ja ohnehin nur elf Spieler auflaufen können, zurate, dann mag das sogar stimmen. Doch wie gestaltet sich das Ganze, sollte eine oder gleich mehrere Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen? Ein Szenario, mit dem Trainer Niko Kovac in der Vorsaison unverhofft früh konfrontiert wurde, als mit Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Rafinha gleich drei Spieler in den ersten -Spielen längerfristig verletzungsbedingt ausfielen.

Daraus habe man die richtigen Schlüsse gezogen, hatte der Kroate am Dienstag im Rahmen der Präsentation von Jann-Fiete Arp an der Säbener Straße geschworen. "Wir hatten in der letzten Saison 19 Feldspieler plus drei Torhüter", erklärte Kovac. "Man muss als Trainer immer vom Worst Case ausgehen." Unbeschadet überstehe man eine solch kräftezehrende Spielzeit nämlich keinesfalls.

FC Bayern: Wirbel um Wunschspieler Sane - ManCity löscht Video vorläufig

Bayern Münchens Wunschspieler Leroy Sane hat bei seiner Rückkehr zu Manchester City nach seinem Urlaub am Freitag für reichlich Wirbel gesorgt. Als der englische Fußballmeister am Nachmittag ein Video zurück zog, das Sane lachend beim Betreten der Klubzentrale zeigte, schossen die Spekulationen ins Kraut. Mancher Fan war sich sicher: Sane geht nach München!

Der Hintergrund war jedoch ein anderer: Sane trug einen roten (!) Kapuzenpullover mit dem Logo seines Ausstatters (Nike), City aber ist Partner eines Konkurrenz-Unternehmens (Puma). Als der Klub den Clip kurze Zeit später wieder zeigte, war das Logo unkenntlich gemacht worden.

Bayern: Berater von Dani Olmo macht FCB Hoffnung

Der Berater von Dinamo Zagrebs Offensivspieler Dani Olmo hat sich über ein Interesse des FC Bayern München geäußert und einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister nicht ausgeschlossen.

"Bayern hat die besten Scouts der Welt und wenn solch ein Klub Interesse zeigt, ist alles klar", wird Andy Bara bei Sportske Jutarnji zitiert. "Bayern kann zudem Dinamos aufgerufene Ablöse stemmen und auch das Gehalt eines solchen Spielers zahlen. Es ist ein großer Klub, und es gibt keinen Spieler auf diesem Planeten, der nicht gerne in solch einem Verein spielen wollen würde."

FC Bayern: Hasan Salihamidzic lobt Neuzugang Benjamin Pavard

Viel Lob gab es von Sportdirektor Hasan Salihamidzic für Bayern Münchens Neuzugang Benjamin Pavard. "Benji ist sehr flexibel. Er bringt Spielintelligenz mit, Vororientierung, sehr geschicktes Defensivverhalten gepaart mit einer sehr guten Technik. Und er hat mit der französischen Nationalmannschaft eine sensationelle WM gespielt und ihr entscheidend geholfen, den Titel zu gewinnen", sagte Salihamidzic.

Pavard, der für 35 Millionen Euro von Absteiger kam, glaubt nicht, dass dieser Schritt zu groß sein könnte. "Ich bin es auch in der Nationalmannschaft gewohnt, gewinnen zu müssen. In Stuttgart war es schwierig, aber Bayern macht mir keine Angst", sagte der 23-Jährige.

Pavard betonte zudem, dass es falsch gewesen sei, noch ein Jahr beim VfB zu bleiben, "der Abstieg setzt mir noch heute zu". Dank Stuttgart sei er jetzt aber "hier beim besten Klub in ".

Angeblicher Bayern-Kandidat Everton bestätigt Angebote aus "großen Ligen" Europas

Der brasilianische Nationalstürmer Everton hat nach seinen starken Leistungen bei der Copa America Offerten aus Europa bestätigt. Mehrere Vereine aus "großen Ligen" seien interessiert, gab der Spieler von Gremio Porto Alegre bei Globo Esporte an.

Neben , Manchester City und gilt auch der FC Bayern München als interessiert. "Man muss sehen, ob die Angebote Gremios Anforderungen entsprechen. Ich muss dem Verein, der immer auf mich gesetzt hat, etwas zurückgeben", sagte Everton.

FCB-Transfers? Hasan Salihamidzic mit Durchhalteparolen

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

HIER KÖNNT IHR EUCH TICKETS FÜR DAS SPEKTAKEL SICHERN!