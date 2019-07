FC Bayern München: Neues Angebot für Callum Hudson-Odoi, Sane und Pepe sollen im Doppelpack kommen - Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Hudson-Odoi, Sane, Pepe, Trippier, Olmo: Rund um den FC Bayern blühen die Spekulationen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der ist weiterhin auf der Suche nach personellen Verstärkungen für die kommende Saison - und die Gerüchte nehmen nun ordentlich Fahrt auf.

Während Leroy Sane ( ) und Lilles Nicolas Pepe demnächst als Neuzugänge präsentiert werden sollen, gibt der deutsche Rekordmeister wohl auch bei Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi nicht auf.

Und Kieran Trippier von Champions-League-Finalist wird seit diesem Wochenende ebenso gehandelt wie Spaniens U21-Star Dani Olmo ( ).

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern München gibt neues Angebot für Callum Hudson-Odoi ab

Der FC Bayern hat den Kampf um den englischen Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom noch nicht aufgegeben. Die Daily Mail berichtet, der FCB bereite aktuell ein neues Angebot für den Angreifer vor. Demnach seien die Münchner nun bereit, umgerechnet 50 Millionen Euro Ablöse für Hudson-Odoi nach London zu überweisen.

Der 18-Jährige steht bei den Blues noch bis 2020 unter Vertrag und soll in Kürze nach Informationen von Goal und SPOX einen neuen Kontrakt unterzeichnen. Zudem teilte der neue Chelsea-Trainer Frank Lampard kürzlich in einem öffentlichen Statement des Klubs mit, dass Hudson-Odoi eine wesentliche Rolle in seinen Zukunftsplanungen einnimmt.

Die Bayern aber wollen im Transferkampf nicht aufgeben und unternehmen zumindest noch einen Anlauf, um den Wunschspieler von Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu verpflichten. Bereits im Januar hatte der FCB öffentlich um Hudson-Odoi gebuhlt, aber einen Korb von dessen Klub bekommen.

Holt der FC Bayern Leroy Sane und Nicolas Pepe?

Windiges Gerücht aus : Das Portal Tutto Mercato berichtet, der FC Bayern München stehe auf dem Transfermarkt unmittelbar vor einem Doppelschlag. Demnach sollen die beiden Flügelstürmer Leroy Sane und Nicolas Pepe verpflichtet werden. Mit einer Verkündung werde schon bald gerechnet.

Insgesamt 165 Millionen Euro Ablöse sollen die beiden Angreifer kosten. Für Sane sollen 90 Millionen Euro an Manchester City fließen und Lilles Shootingstar Pepe sei dem FCB 75 Millionen Euro wert.

Bayern München präsentiert sein neues Auswärtstrikot

Der FC Bayern München wird in der neuen Saison auswärts fast komplett in weiß auflaufen. Der deutsche Rekordmeister präsentierte am Sonntag sein neues Auswärtstrikot für die Spielzeit 2019/20.

Fast das gesamte Trikot ist dabei in Weiß gehalten. Die einzigen Elemente, die - neben dem bunten Vereinswappen - grau eingefärbt sind, sind das Sponsoren-Logo der Deutschen Telekom, das Adidas Logo, die drei typischen Streifen des Sportartikelherstellers auf den Ärmeln sowie ein graues Muster im unteren Bereich des Jerseys.

Wer freut sich auf Auswärts? ✈🚗🏟



Das neue Away Trikot ⚪➡ https://t.co/KITcSZWRbl pic.twitter.com/sCNNJv69jZ — FC Bayern München (@FCBayern) 14. Juli 2019

Bayern hat angeblich Kieran Trippier im Auge

Der FC Bayern München hat als mögliche Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition angeblich Kieran Trippier von Tottenham Hotspur auf dem Zettel. Das berichtet Sky Sports News aus England.

Demnach steht der 28-jährige Engländer auf einer Shortlist des deutschen Rekordmeisters auf der Suche nach einem Backup für Joshua Kimmich, um den deutschen Nationalspieler besser entlasten zu können. Bayern soll Trippier dem Bericht zufolge bereits beobachtet haben, sei allerdings skeptisch ob der wohl zu hohen Ablöse für einen Ergänzungsspieler.

Bayern-Interesse? United verliert Sturmjuwel Odubeko

Stümer-Youngster Mipo Odubeko wird Manchester United verlassen. Der 16-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen war, wird kein neues Arbeitspapier bei den Red Devils unterschreiben.

Als möglicher Interessent für Odubeko wird von der englischen Daily Mail neben Rotterdam und dem auch der FC Bayern München genannt.

Bayern-Kandidat Dani Olmo liebäugelt mit Wechsel zu Atletico

Der umworbene U21-Europameister Dani Olmo von Dinamo Zagreb hat betont, sich eine Rückkehr nach Spanien gut vorstellen zu können. Eine Entscheidung über seine Zukunft könne innerhalb der nächsten 20 Tage fallen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich nach zurück will, das wäre schön", sagte Olmo im Interview mit der Sport, als er auf das angeblich große Interesse von angesprochen wurde. "Aber wir werden sehen, was passiert", so der offensive Mittelfeldspieler weiter.

Via Twitter: Lucas Hernandez gibt Gesundheits-Update

Lucas Hernandez arbeitet unter Hochdruck an einem Comeback nach seiner Knie-Operation. Via Twitter gab der Bayern-Neuzugang nun ein Update.

Fallrückzieher! Thomas Müller zaubert im Bayern-Training

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und Tottenham Hotspur spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

