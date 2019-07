FC Bayern München, News und Transfergerüchte: Mandzukic kein Thema, Zirkzee vor Leihe

Der FC Bayern hat kein Interesse an Mario Mandzukic. Mit Joshua Zirkzee könnte den Klub ein Spieler verlassen. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison - und die Gerüchte nehmen nun ordentlich Fahrt auf. Mario Mandzukic ist dabei aber offenbar kein Thema.

Stattdessen könnte den Klub aus der bayrischen Landeshauptstadt sogar ein Offensivmann verlassen. Stürmer Joshua Zirkzee soll vor einer Rückkehr in seine niederländische Heimat stehen.

Derweil buhlt der Rekordmeister um das Stuttgarter Sturmtalent Leon Dajaku, während Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß nicht mit den Bayern in die USA gereist sind.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Mario Mandzukic kein Thema beim FC Bayern

"Ich sage nichts zu Namen, aber in der Richtung ist nichts geplant", sagte Rummenigge bei der Ankunft in Los Angeles im Rahmen der US-Tour über ein angebliches Interesse an Mario Mandzukic.

Der Kroate hatte von 2012 bis 2014 beim FC Bayern gespielt und dabei unter anderem 2013 zum Gewinn der und des Triples einen wichtigen Beitrag geleistet.

FCB-Stürmer Joshua Zirkzee angeblich vor Wechsel in die

Der niederländische Erstligist ADO Den Haag ist offenbar am 18-jährigen Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee vom FC Bayern München interessiert. Laut Voetbal International steht ein einjähriges Leihgeschäft im Raum.

Zirkzee kam in der vergangenen Saison sowohl in der A-Jugend- als auch für die Reserve des FC Bayern in der Regionalliga zum Einsatz. In wettbewerbsübergreifend 26 Spielen gelangen ihm 16 Treffer.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge begrüßt Titelambitionen des BVB

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die Ambitionen des Rivalen Borussia Dortmund auf den Meistertitel begrüßt.

"Wir sind jetzt siebenmal in Folge deutscher Meister geworden und im letzten Jahr war es zum ersten Mal wieder ein enger Kampf. Wir sind an Konkurrenz interessiert und dementsprechend ist es absolut korrekt, wenn Dortmund in der Richtung Ansprüche anmeldet", sagte Rummenigge am Montagabend auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles.

FC Bayern München scharf auf Talent vom

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf den 18-jährigen Offensivspieler Leon Dajaku vom VfB Stuttgart geworfen. Das berichtet der kicker. Demnach sollen die Münchner bereits Gespräche mit dem U19-Talent geführt haben.

Dajakus Vertrag beim VfB läuft noch bis 2022, doch der Deutsch-Kosovare soll einem Wechsel zum Rekordmeister nicht abgeneigt sein. Bei den Bayern würde der Angreifer zunächst bei der zweiten Mannschaft in der zum Einsatz kommen.

Dajaku ist seit diesem Sommer Teil des Stuttgarter Profikaders und hat bereits zwei Kurzeinsätze in der abgelaufenen Bundesligasaison zu verzeichnen. In der vergangenen Spielzeit kam der deutsche U18-Nationalspieler auf 17 Tore in 31 Spielen für die U19 der Schwaben, mit der er den Gewinn des DFB-Pokals feierte.

FC Bayern ohne Hoeneß und Salihamidzic in die USA

Ohne Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist der deutsche Rekordmeister Bayern München am Montagmorgen zu seiner US-Tour aufgebrochen. Hoeneß habe anderweitige Verpflichtungen, teilte der FC Bayern auf SID-Nachfrage mit. Salihamidzic wird sich weiter in Europa um die geplanten Transfers kümmern.

Die Münchner, angeführt von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, fliegen zunächst nach Los Angeles. Am Dienstagabend soll "Terminator" Arnold Schwarzenegger die Bayern laut Bild in sein Anwesen geladen haben. Zudem ist am Dienstag in LA der Besuch des Holocaust-Museums geplant. Weitere Stationen sind Houston und Kansas City.

FC Bayern: fordert zeitnahe Entscheidung von Timo Werner

Wechselt Timo Werner diesen Sommer zum FC Bayern München oder nicht? RB Leipzig fordert jedenfalls eine zeitnahe Entscheidung vom deutschen Nationalstürmer.

"Wir werden uns zeitnah noch mal austauschen, dann wird er eine Entscheidung treffen und wir werden jede Entscheidung akzeptieren“, sagte Leipzigs neuer Sportdirektor Markus Krösche der Bild am Sonntag . "Es soll sich aber nicht bis ins Unendliche ziehen. Das weiß er."

Werner selbst äußert sich seit Wochen gar nicht zu seiner Zukunft. Bayern soll bevorzugen, ihn kommenden Sommer ablösefrei zu verpflichten.

Bayern München präsentiert sein neues Auswärtstrikot

Der FC Bayern München wird in der neuen Saison auswärts fast komplett in weiß auflaufen. Der deutsche Rekordmeister präsentierte am Sonntag sein neues Auswärtstrikot für die Spielzeit 2019/20.

Fast das gesamte Trikot ist dabei in Weiß gehalten. Die einzigen Elemente, die - neben dem bunten Vereinswappen - grau eingefärbt sind, sind das Sponsoren-Logo der Deutschen Telekom, das Adidas Logo, die drei typischen Streifen des Sportartikelherstellers auf den Ärmeln sowie ein graues Muster im unteren Bereich des Jerseys.

Wer freut sich auf Auswärts? ✈🚗🏟



Das neue Away Trikot ⚪➡

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

