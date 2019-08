FC Bayern: Leihgebühr und Kaufoption bei Coutinho bestätigt, erstes Angebot für Chievo-Talent wohl abgelehnt - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern ist offenbar am Offensivtalent Vignato von Chievo interessiert. Derweil ist die Coutinho-Leihe nun offiziell. Alle News zum FCB.

Zwei Neuverpflichtungen gab der am Freitagabend bekannt: Michael Cuisance kommt von und Philippe Coutinho wird vom ausgeliehen. Daraufhin erklärte Präsident Uli Hoeneß die Kaderplanungen der Münchner für abgeschlossen. Der Rekordmeister soll jedoch weiterhin an der Verpflichtung des 18-jährigen Emanuel Vignato von arbeiten.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes ist die Coutinho-Leihe nun auch von beiden Klubs offiziell bestätigt worden, Barca gab auch die Konditionen bekannt. Der Brasilianer wird am Montagnachmittag beim FCB vorgestellt.

Außerdem bestätigte Uli Hoeneß erstmals nach dem Bekanntwerden eines möglichen Rücktritts im Winter seinen Rückzug. Zudem äußerte sich der 67-Jährige zu der Bedeutung des chinesischen Marktes und wünschte sich dabei einen chinesischen Bayern-Profi.

Der FC Bayern München am Montag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Coutinho wird am Montagnachmittag vorgestellt

Philippe Coutinho ist da! Der Neuzugang, der vom FC Barcelona ausgeliehen wird, soll am Montagnachmittag um 14 Uhr offiziell bei den Bayern vorgestellt werden.

🗣️ @Phil_Coutinho: "Ich kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und zu spielen." #ServusCoutinho pic.twitter.com/Lemu3ivLV4 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

FC Bayern: Coutinho-Leihe offiziell - Barca bestätigt Konditionen

Der FC Barcelona hat die Konditionen der Leihe von Mittelfeldspieler Philippe Coutinho zum FC Bayern München am Montagvormittag offiziell bestätigt. Demnach zahlt der deutsche Rekordmeister für den Brasilianer eine Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro und übernimmt dessen volles Gehalt für die kommende Saison. Zudem haben die Bayern eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro, mit der sie Coutinho im Sommer 2020 fest verpflichten könnten.

Indes machte auch Bayern den Transfer des 27-jährigen Nationalspielers am Montag offiziell. "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe große Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann", sagte Coutinho, der die Nummer 10 tragen wird und damit in die Fußstapfen von Arjen Robben tritt.

FC Bayern angeblich interessiert an Chievo-Talent Emanuel Vignato - erstes Angebot abgehlehnt?

Der FC Bayern ist offenbar am 18-jährigen Offensivtalent Emanuel Vignato von Chievo Verona interessiert. Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, steht der Rekordmeister bereits seit einem Monat mit den Italienern in Verhandlungen, blitzte jedoch zuletzt mit einem offiziellen ersten Angebot ab.

Über die Höhe des Gebots wurden keine Angaben gemacht, jedoch wurde zuvor bereits über eine Offerte in Höhe von acht bis neun Millionen Euro berichtet. Vignato steht beim Serie-B-Klub noch bis 2020 unter Vertrag. Neben den Münchnern sollen auch Genua und der Interesse an dem Rechtsaußen angemeldet haben.

FC Bayern: Uli Hoeneß bestätigt erstmals seinen Rückzug

Uli Hoeneß hat seinen Rückzug als Präsident und Aufsichtsratschef bei Bayern München erstmals bestätigt, einen kompletten Abschied vom deutschen Rekordmeister aber ausgeschlossen . Einen Zeitpunkt ließ er noch offen.

"Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist", sagte der 67-Jährige am Rande eines Golf Charity Turniers des Klubs der Bild -Zeitung.

FC Bayern: Michael Cuisance erhält die Rückennummer 11

Mittelfeldspieler Michael Cuisance wird beim FC Bayern München künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen . Im Fanshop des Rekordmeisters ist der Flock des 20-jährigen Franzosen bereits verfügbar.

Noch in der vergangenen Saison trug Superstar James Rodriguez die Nummer. Zuvor liefen unter anderem Douglas Costa, Xherdan Shaqiri, Ivica Olic, Lukas Podolski und Stefan Effenberg mit der "11" auf.

Uli Hoeneß träumt von chinesischen Spielern beim FC Bayern: "Irgendwann muss ja mal einer dabei sein"

In einem Interview mit der Wochenzeitung Euro am Sonntag hat Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß über die Bedeutung des chinesischen Marktes für den deutschen Rekordmeister gesprochen.

"Stellen Sie sich nur einmal vor, wir würden einen chinesischen Spieler finden, der bei uns in der ersten Mannschaft spielen könnte", erklärte der 67-Jährige. Angesichts 300 Millionen chinesischer Fußballfans würde das enorme Mehreinnahmen für die bedeuten - selbst dann, wenn "jeder nur einen Euro zahlt, um unsere Spiele zu sehen."

Um einen solchen Spieler in zu finden, betreibe der FC Bayern "mit örtlichen Partnern Fußballschulen und Fußballcamps in China und entsenden Trainer wie Klaus Augenthaler." Er wache bei dem Gedanken an einen Fußball-Rohdiamanten aus dem Reich der Mitte nicht "nachts schweißgebadet auf", sagte Hoeneß. Aber: "Irgendwann muss ja mal einer dabei sein.“

FC Bayern II in Halle: Wie wird das Spiel heute live übertragen?

Am Montagabend (19 Uhr) ist die zweite Mannschaft des FC Bayern in der beim Halleschen FC zu Gast.

Ihr wollt wissen, wo das Spiel heute Abend live im TV oder im LIVE-STREAM übertragen wird? HIER gibt es alle Infos.

FC Bayern - Niklas Süle schwärmt von Renato Sanches: "Im Training oft der beste Mann"

Innenverteidiger Niklas Süle vom FC Bayern hat dem enttäuschten Renato Sanches Mut zugesprochen und von den Qualitäten des Portugiesen geschwärmt .

"Natürlich gibt es viele Weltklassespieler beim FC Bayern, die Konkurrenz ist groß. Er muss so auftreten, dass der Trainer nicht an ihm vorbeikommt", sagte Süle gegenüber Sport1 . "Er hatte bislang keine einfache Zeit hier. Aber er hat sich unglaublich gesteigert, ist im Training oft der beste Mann. Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann."

Obwohl der 22-Jährige beim Rekordmeister in der Vergangenheit einen schweren Stand hatte, ist Süle davon überzeugt, dass sich Sanches auch in München durchsetzen kann: "Jeder junge Spieler braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Ich bin aber der Meinung, dass er die hier bekommen wird."

Philippe Coutinho: Erstes Training beim FC Bayern München am Dienstag?

Bayern Münchens Neuzugang Philippe Coutinho könnte bereits am Dienstag erstmals mit der Mannschaft von Trainer Niko Kovac trainieren . Die Leihgabe vom FC Barcelona kam am Sonntag in München an und wird wohl am Montag die entscheidenden letzten Schritte machen.

Wie die Abendzeitung berichtet, soll der Brasilianer schließlich am Dienstag offiziell vorgestellt werden und anschließend mit der Mannschaft trainieren. Die tz geht schon von einer Vorstellung am heutigen Montag aus, an dem Kovac kein Training angesetzt hat.

Bericht: Leroy Sane von in Innsbruck am Kreuzband operiert

Nationalspieler Leroy Sane vom englischen Meister Manchester City ist offenbar am Sonntagabend in Innsbruck erfolgreich am Kreuzband operiert worden . Dies berichtet die Bild -Zeitung. Der Eingriff am rechten Knie war von Dr. Christian Fink durchgeführt worden. Dieser hatte zuletzt schon Lucas Hernandez und Corentin Tolisso von Bayern München am Knie operiert.

Dass nun auch Sane in Innsbruck operiert wurde, habe aber "überhaupt nichts mit dem FC Bayern zu tun", hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits am Freitag nach dem Bundesligaauftakt (2:2 gegen Hertha) betont: "Das würden wir uns nicht anmaßen. Leroy Sane ist ein Spieler von Manchester City. Das ist eine Entscheidung von ihm, möglicherweise in Absprache mit der ärztlichen Abteilung der Nationalmannschaft."

Ex-Bayer Ze Roberto: "Für mich ist Coutinho ein Spieler der allerersten Güteklasse"

Bundesliga-Legende Ze Roberto hat sich erfreut von dem Wechsel von Philippe Coutinho zum FC Bayern gezeigt. Im Interview mit dem kicker sagte der Brasilianer über seinen Landsmann: "Für mich ist Coutinho ein Spieler der allerersten Güteklasse. Allerdings muss er das beweisen, in dem er wieder das Niveau erreicht, das er bei Liverpool gezeigt hat." Außerdem passe der Rekordmeister laut Ze Roberto perfekt zu dem Offensivmann.

Als größte Stärken machte der 336-malige Bundesliga-Spieler Coutinhos Dribbling und sein starkes Passspiel aus. Dabei müsse er jedoch "seine Schlagzahl im Spiel wieder erhöhen". Zu den Gründen für die schwachen Leistungen des 27-Jährigen in Barcelona erklärte Ze Roberto: "Weil er oft nur als Einwechselspieler kam, und oft auch nicht auf seiner Position spielen konnte: von links oder aus der Tiefe kommend mit Schwung und Zug nach innen zum Tor. Und wenn er dabei war, konnte er die nötige Intensität nicht auf den Platz bringen, wie früher in Liverpool."

In München soll sich Coutinho nun besser zurechtfinden. Dabei wird das kalte deutsche Wetter laut Ze Roberto nicht zum Problem werden. "Als Profi muss man das von ihm erwarten dürfen, zumal es zuletzt in Barcelona für ihn nicht wie gewünscht lief und er nun die Chance hat, sich zu präsentieren", sagte der 45-Jährige und führte fort: "In wird es zwar nicht so kalt wie in , aber da hat er gezeigt, dass er auch in ganz anderem klimatischen Umfeld überzeugen kann."

FC Bayern: BVB-Boss Watzke gratuliert zur Verpflichtung von Philippe Coutinho

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom BVB hat dem FC Bayern zur Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona gratuliert.

Im Interview mit der Bild sagte der 60-Jährige: "Kompliment! Man kann die Bayern nur beglückwünschen. Es ist gut, wenn ein solcher Name in der Bundesliga spielt."

FC Bayern Münchens Neuzugang Michael Cuisance: Supertalent mit Stinkstiefelpotenzial

Der FC Bayern hat mit Michael Cuisance einen Mann für die Zukunft verpflichtet. Bei Borussia Mönchengladbach ist man froh, dass er weg ist.