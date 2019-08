Coutinho-Leihe zu Bayern offiziell - Barca bestätigt Konditionen

Philippe Coutinho wird vom FC Barcelona an den FC Bayern München ausgeliehen. Die Spanier bestätigten auch, zu welchen Konditionen das passiert.

Der hat die Konditionen der Leihe von Mittelfeldspieler Philippe Coutinho zum am Montagvormittag offiziell bestätigt. Demnach zahlt der deutsche Rekordmeister für den Brasilianer eine Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro und übernimmt dessen volles Gehalt für die kommende Saison. Zudem haben die Bayern eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro, mit der sie Coutinho im Sommer 2020 fest verpflichten könnten.

Indes machte auch Bayern den Transfer des 27-jährigen Nationalspielers am Montag offiziell. "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe große Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann", sagte Coutinho, der die Nummer 10 tragen wird und damit in die Fußstapfen von Arjen Robben tritt.

FC Bayern: Coutinho hatte am Sonntag den Medizincheck absolviert

Am Sonntag war Coutinho in München gelandet und hatte den Medizincheck bei seinem neuen Klub absolviert . "Philippe Coutinho hat uns während der Verhandlungen in Barcelona sehr deutlich gemacht, dass er unbedingt zum FC Bayern wechseln möchte", freute sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Er ist ein Weltklassespieler mit sehr großen Fähigkeiten, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Der Kader des FC Bayern gewinnt nun noch weiter an Qualität. Philippe Coutinho wird uns helfen, unsere ehrgeizigen Ziele in dieser Saison zu erreichen.“

Coutinho wird wohl am Dienstag sein erstes Training mit Bayern absolvieren , für Montag ist für das Team von Trainer Niko Kovac keine Einheit angesetzt. Der Spielmacher war Anfang 2018 für 145 Millionen Euro vom zu Barca gewechselt, war in der vergangenen Saison aber zunehmend unzufrieden. Sein Vertrag bei den Katalanen ist noch bis 2023 gültig.

Am Montag um 14 Uhr wird Coutinho auf einer PK offiziell beim FC Bayern vorgestellt.