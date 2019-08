FC Bayern: Coutinho in München gelandet, Cuisance-Transfer offiziell vermeldet - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Dass Bayern zum Auftakt gegen Hertha nicht gewinnen konnte, war dank Coutinho-Coup kaum Thema. Der Brasilianer ist nun in München. Alle News zum FCB.

Zwei Neuverpflichtungen gab der am Freitagabend bekannt: Michael Cuisance kommt von und Philippe Coutinho wird vom ausgeliehen.

Vor allem die Meldung, dass der Brasilianer kommt, rückte das enttäuschende 2:2 gegen zum Bundesligastart schnell in den Hintergrund. Am Sonntagmorgen ist Coutinho nun in Müncheng gelandet, um den Medizincheck zu absolvieren.

Herthas Marko Grujic, der Coutinho noch vom kennt, glaubt indes, dass der 27-Jährige der beste Fußballer in ganz wird. Und FCB-Präsident Uli Hoeneß hat die Kaderplanung des Rekordmeisters für abgeschlossen erklärt.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern vermeldet Cuisance-Transfer offiziell - Vertrag bis 2024

Der Wechsel von Toptalent Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister Bayern München ist nun endgültig auch offiziell perfekt. Am Sonntagmittag vermeldeten die Münchener in einer Pressemitteilung, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben hat.

"Michaël soll sich bei uns entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden“, wird Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zitiert. Die Ablöse für den Franzosen soll Medienberichten zufolge bei rund zehn Millionen Euro liegen.

FC Bayern: Philippe Coutinho zum Medizincheck eingetroffen

Philippe Coutinho, der vom FC Barcelona ausgeliehen wird, ist am Sonntagmorgen in München eingetroffen, um den Medizincheck bei seinem neuen Klub FC Bayern zu absolvieren.

Sky-Journalist Marc Behrenbeck veröffentlichte Bilder von der Ankfunt des Brasilianers in der Isar-Metropole auf Twitter.

Marko Grujic über Bayern-Neuzugang Coutinho: "Wird bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands"

Mittelfeldspieler Marko Grujic von Hertha BSC, der Philippe Coutinho noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool kennt, hat den neuen Offensivspieler des FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt.

"Das ist eine große Sache für die ganze , dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Coutinho zu sehen. Er ist ein besonderer, ein aufregender Spieler, macht verrückte Sachen“, sagte Grujic und führte aus: "Er hat unglaubliche Tricks und Fertigkeiten drauf. Ich habe jedes Training mit ihm genossen. Er wird bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands sein.“

FC Bayern: Gladbach-Coach Rose tritt gegen Michael Cuisance nach

Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Marco Rose hat Michael Cuisance nach dessen Abgang zu Bayern München kritisiert. Der 20 Jahre alte Franzose habe "einige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Genau das ist der Punkt. Das geht auch hier nicht", sagte Rose nach dem 0:0 gegen Schalke 04.

Cuisance hatte in Gladbach zuletzt einen Stammplatz gefordert. "Für uns war der Transfer unabdingbar. Ich hatte den Eindruck, dass die Borussia für ihn zu klein geworden ist", sagte Rose. Gladbach soll rund zehn Millionen Euro für Cuisance erhalten. Der hoch veranlagte Spielgestalter war bei den Fohlen seit 2017 nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen.

FC Bayern: Uli Hoeneß erklärt Kaderplanung für abgeschlossen

Nach der Ausleihe des Brasilianers Philippe Coutinho vom FC Barcelona sind die Transferplanungen von Rekordmeister Bayern München offenbar abgeschlossen. "Jetzt ist unser Kader so komplett und so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß bei Sky Sport.

Der Weltmeister von 1974 und langjährige Bayern-Manager betonte: "Wir hatten Anfang Juli einen zu kleinen Kader. Den haben wir jetzt durch drei Transfers in den letzten Tagen und Wochen aufgefüllt - und ich meine auch mit Qualität aufgefüllt." Jetzt könne "der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sieht man weiter", so Hoeneß.

BVB-Star Brandt über Bayern-Neuzugang Coutinho: "Ein geiler Spieler"

Borussia Dortmunds Offensivspieler Julian Brandt hat sich nach dem 5:1-Sieg des BVB am Samstag gegen Augsburg äußerst positiv über Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho geäußert.

"Das ist ein geiler Spieler, ich bin ein absoluter Fan von ihm. Er hat in Liverpool fantastisch gespielt und übrigens in Barcelona gar nicht so schlecht, auch wenn er da sehr kritisch gesehen wurde. Er ist eine absolute Bereicherung für die Liga. Ich freue mich, dass so ein Spieler sich für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden hat", sagte Brandt.

Schalke-Keeper Nübel vor Duell mit Bayern: "Keine besondere Brisanz"

Der mit Bayern München in Verbindung gebrachte Torhüter Alexander Nübel blickt dem Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister gelassen entgegen.

"Das Spiel hat keine besondere Brisanz", erklärte der Schalker nach dem 0:0 in Mönchengladbach: "Es ist mein erstes Spiel gegen Bayern München. Ich freue mich darauf, vor allem zu Hause und vor allem als Kapitän." Am kommenden Samstag empfangen die Knappen den Titelverteidiger (18.30 Uhr).

Rummenigge stellt klar: Der FC Bayern München wird Leroy Sane in diesem Sommer nicht holen

Karl-Heinz Rummenigge hat offenbar klargestellt, dass der FC Bayern München in diesem Sommer keinen Versuch mehr unternehmen wird, Leroy Sane von zu verpflichten.

"Nein, Leute. Jeder weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", wird der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeister von der Bild -Zeitung, angesprochen auf eine Verpflichtung von Sane in den nächsten Wochen, zitiert.

Lange zeigte der FCB offen sein Interesse, den deutschen Nationalspieler an die Isar lotsen zu wollen. Nach einer Verletzung Sanes im englischen Supercup wurde beim FCB umgeplant, stattdessen wurden Ivan Perisic (von ) und Philippe Coutinho (vom FC Barcelona) verpflichtet.

FC Bayern München zum Saisonstart nur Remis gegen Hertha: Transferdurchbruch schluckt Frust

Der FC Bayern kommt zum Saisonauftakt gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Über einen frustrierenden Abend, der letztlich versöhnlich endete.