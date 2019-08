FC Bayern München: Mandzukic angeblich vor Rückkehr, Hitzfeld rät von Sane-Transfer ab - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Nach Ivan Perisic könnte auch Mario Mandzukic zum FC Bayern München kommen. Und was läuft mit Coutinho und Roca? Alle News zum FCB.

Nach dem Transfer von Ivan Perisic bastelt der FC Bayern offenbar an weiteren Wechseln. Wie ein Sprecher des Goal und SPOX bestätigt hat, haben die Münchner bei den Katalanen wegen Philippe Coutinho angefragt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wer könnte sonst noch auch Perisic folgen? Angeblich steht Mario Mandzukic von Juventus vor einer Rückkehr an die Säbener Straße.

Serge Gnabry haben DAZN und Goal derweil in die Elfenbeinküste, die Heimat seines Vaters, begleitet und dabei über Jugendprojekte, Arsenal und die Zukunft gesprochen. Und: Jürgen Klinsmann sieht den FC Bayern im Kampf um den Meistertitel im Vorteil, Ottmar Hitzfeld rät von einer Verpflichtung Leroy Sanes ab.

Der am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Leroy Sane zum FC Bayern? Hitzfeld rät von Transfer zum jetzigen Zeitpunkt ab

Für Trainerlegende Otmar Hitzfeld gibt es im "Schwank" zwischen Bayern München und Leroy Sane "nur Verlierer". Für den FC Bayern sei dies "keine gute Außendarstellung. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass Sane ein klares Bekenntnis ausspricht und nicht alles im Raum stehen lässt", sagte der 70-Jährige im Interview mit RTL Aktuell. Der Wechsel von Bayerns Wunschspieler ist wegen dessen Kreuzbandverletzung vorerst geplatzt.

Hitzfeld rät dem Rekordmeister von einem Sane-Transfer zum jetzigen Zeitpunkt ab. "Ich glaube, wenn man einen Transfer in dieser Größenordnung macht, bei circa 100 Millionen Euro, dann muss man auch einen fitten Spieler holen. Und ich glaube auch nicht, dass es den Fans vermittelbar ist, einen verletzten Spieler jetzt zu verpflichten, weil man nicht weiß, wie der Heilungsprozess sein wird", sagte er.

Serge Gnabry vom FC Bayern im Interview: "Krass war, als wir in den Slums gelandet sind"

Dabei sprach der 24-Jährige über sein Engagement für Jugendprojekte in der Elfenbeinküste, Common Goal, seine Zeit bei Arsenal und die Ziele mit den Bayern.

FC Bayern: Coutinho, Mandzukic, Roca - wer folgt noch auf Ivan Perisic?

Stellt sich nur die Frage: Wer könnte bis zum Transferschluss am 2. September noch kommen? Er werde keine Details preisgeben, bekräftigte Kovac wie so oft in den vergangenen Wochen. Nur eines schloss er aus: "Hinten", in der Abwehr, werde sich nichts mehr tun. Auch von einem Weggang von Jerome Boateng, der sich im Laufe der Vorbereitung vom Abstellgleis zurückgekämpft hat, gehe er "nicht" aus.

Handlungsbedarf sieht Kovac dagegen in der Offensive. Die Spekulationen um Philippe Coutinho vom FC Barcelona kommen nicht von ungefähr, zumal ein Sprecher der Katalanen am Dienstag gegenüber Goal und SPOX das Interesse der Münchner bestätigte.

FC Bayern oder BVB? Jürgen Klinsmann sieht FCB in der -Favoritenrolle

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann erwartet erneut einen engen Titelkampf in der Bundesliga und sieht sein Ex-Team Bayern München in der Favoritenrolle.

"Aufgrund seiner Erfahrung und der Qualität, die unbestritten vorhanden ist, sehe ich den Rekordmeister in der etwas besseren Ausgangsposition", sagte Klinsmann dem kicker. Jedoch hätte Vizemeister "mächtig aufgerüstet", meinte der 55-Jährige. Der BVB habe "sich sehr gezielt und intelligent verstärkt - qualitativ wie quantitativ."

FC Bayern München: Mario Mandzukic angeblich vor Rückkehr

Angreifer Mario Mandzukic könnte vor einer Rückkehr zu Bayern München stehen. Der deutsche Rekordmeister will laut kicker den 33 Jahre alten Torjäger von als Back-up für Torjäger Robert Lewandowski holen. Der Kroate spielte bereits von 2012 bis 2014 bei den Bayern und gewann 2013 mit den Münchnern das historische Triple. Juve will Mandzukic abgeben.

Trainer Niko Kovac hatte erst am Mittwoch nach dem Transfer von Ivan Perisic von weitere Verstärkungen bis zum Ende der Transferphase am 2. September angekündigt. "Es ist Fakt, dass wir noch etwas brauchen", sagte er. Kovac kennt Mandzukic, der für die Bayern in 88 Spielen 48 Tore erzielte, aus gemeinsamen Zeiten bei der kroatischen Nationalmannschaft.

"Mandzukic wäre der zweite absolute Spitzentransfer, der den FC Bayern sogar sofort wieder dahin bringen würde, wo er hin will. Er steht für Mentalität und ein aufopferungsvolles Spiel", sagte Stefan Effenberg bei t-online.de: "Bayern hätte plötzlich wieder eine Chance auf den Sieg in der ."

Weitaus schwieriger dürfte ein Wechsel von Philippe Coutinho (FC Barcelona) werden, an dem die Bayern auch Interesse haben. Der 27 Jahre alte Brasilianer soll bei einer Rückkehr Neymars von Paris St. Germain "verrechnet" werden. Die Bayern haben angeblich nur dann Chancen auf Coutinho, wenn der Neymar-Deal scheitert. 2018 war Coutinho für 160 Millionen vom nach Barcelona gewechselt.

Darum wollte Inter Bayern-Neuzugang Perisic loswerden

Für Ivan Perisic ist der Wechsel nach München eine Win-Win-Situation. Hier kann der Kroate erneut mit seinem Landsmann und Ex-Nationaltrainer Niko Kovac zusammenarbeiten und hat mindestens national beste Aussichten auf Titel.

Traditionsklub Inter hingegen hat seit der 2011 nichts mehr gewonnen. Das war offenbar der Hauptgrund, warum sich die Mailänder im Sommer von Luciano Spalletti trennten, obwohl der Coach die Nerazzurri in seinen beiden Jahren in die Champions League geführt hatte.

Der neue Mann an der Seitenlinie ist nun Antonio Conte, zwischen 2011 und 2014 dreimal Meister mit Juventus Turin, danach italienischer Nationaltrainer und zuletzt beim , den er 2017 zum Premier-League-Titel und 2018 zum führte.

Um auch mit Inter wieder ganz oben mitzuspielen, räumt Conte bei Inter radikal auf. Der einstige Nationalspieler gilt als jemand, der bei seinen Spielern auf komplette Unterordnung unter das gemeinsame Ziel setzt und alle Problem-Profis aussortiert.

Seine Hauptopfer sind die beiden besten Spieler der letzten vier Jahre: Perisic und Mauro Icardi. Nach Perisics Wechsel vom 2015 war Icardi immer bester Inter-Torjäger (insgesamt 80 Treffer in der ), Perisic immer zweitbester Schütze und bester Vorlagengeber (37 Tore, 31 Torvorlagen).

"Perisic gehörte zu Inters Schlüsselspielern, vor allem unter Spalletti, und galt lange als unverkäuflich", berichtet Goal-Korrespondent Simone Gambino. Zu seinen Stärken zählen neben seinem enormen Einsatz auch seine Flexibilität. Von daher ist die offizielle Begründung, der Vize-Weltmeister passe nicht ins aktuelle 3-5-2-System, nur vorgeschoben.

Dass Conte Perisic und Icardi loswerden will, liegt nicht an ihren sportlichen Qualitäten, sondern am Verhalten außerhalb des Platzes. In der Kabine nämlich führten beide jeweils unterschiedliche Lager an und sorgten so für Unruhe und schlechte Stimmung.

FC Bayern: Ivan Perisic offiziell vorgestellt

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat auf Nachfragen zur Verpflichtung von Ivan Perisic süffisant reagiert. "Ich war ja auch die B-Lösung und habe das Double geholt", so der Coach auf die Behauptungen, Perisic sei eine schlechte Alternative zu Leroy Sane.

"Wir haben in der Kürze der Zeit reagiert. Er war aber schon länger auf der Liste, ich habe ihn empfohlen. Wir wissen, was er in geleistet hat", so Kovac weiter. Perisic hatte zuvor bereits für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg gespielt.