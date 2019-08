Philippe Coutinho beim FC Bayern vorgestellt: "8,5 Millionen ist sicherlich ein Freundschaftspreis"

Am Montagnachmittag wurde Neuzugang Philippe Coutinho offiziell beim FC Bayern München vorgestellt. Die besten Aussagen im Überblick.

Montag, 14 Uhr, Allianz Arena: Der präsentierte zu Beginn der neuen Wochen seinen Star-Neuzugang, der auf Leihbasis vom kommt. Zunächst 8,5 Millionen Euro überweist der deutsche Rekordmeister für Philippe Coutinho nach Katalonien, kommenden Sommer besteht eine Kaufoption über 120 Millionen Euro.

Gemeinsam mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic nahm der Brasilianer auf dem Podium in seinem neuen Wohnzimmer Platz. Goal hat Euch die besten Aussagen von Coutinhos Vorstellung zusammengefasst.

Philippe Coutinho über ...

... seine ersten Eindrücke in München: "Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin heute morgen angekommen und wie sich die ganze Anlage anschaut, ist fantastisch. Es freut mich sehr. Ich will so schnell wie möglich spielbereit sein. Ich kann den morgigen Tag mit dem ersten Treffen mit meinen Kollegen und den Trainern kaum erwarten. Ich werde mein Bestes geben, um immer fit zu sein und zu spielen."

... seine bevorzugte Position: "Letzte Saison war ich eher der Zehner, aber ich stehe dem Trainer auf jeder Position zur Verfügung. Thomas Müller ist Weltmeister geworden und ich bin froh, mit ihm spielen zu dürfen."

... seine Trikotnummer 10: "Das Trikot des FC Bayern und die Nummer 10 ist eine große Verantwortung. Sie gehörte Robben, der ein großartiger Spieler war. Ich hoffe mit gutem Fußball auf dem Platz die Erwartungen bestätigen zu können."

... das Zustandekommen seines Wechsels von Barca zu Bayern: "Ich konnte in Barcelona viel lernen und viele Titel gewinnen. Und jetzt hatte ich die Chance, zu einem großen Klub zu kommen. Ich hatte keine Zweifel, als Hasan auf mich zu kam. Der ganze Klub hatte großes Interesse an mir. Ich danke dem ganzen Verein, das ist ein sehr glücklicher Tag für mich."

... die Gründe für seine Entscheidung pro Bayern: "Mir wurde ein ehrgeiziges Projekt vorgestellt und ich bin ein ehrgeiziger Typ. Außerdem habe ich mit Thiago, Rafinha und Lucio gesprochen. Dabei habe ich sehr viel Gutes gehört, sie haben mir sehr geholfen. Ich bin fleißig und ehrgeizig. Immer wenn ich das Bayern-Trikot trage, werde ich auf dem Feld das Beste geben, um unsere Ziele zu erreichen."

... seine Ziele mit Bayern: "Bei Bayern gibt es immer große Erwartungen und natürlich ist die ein Ziel. Ich werde mit meinen Kollegen alles geben, um am besten die , den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Ich habe hier eine große Herausforderung vor mir und hoffe, lange hier zu bleiben und viele Titel zu gewinnen."

Karl-Heinz Rummenigge über ...

... den Coutinho-Coup: "Wir haben uns seit einiger Zeit mit ihm befasst, weil wir unserer Offensive Potential hinzufügen wollten. Wir sind am Mittwoch nach Barcelona geflogen und sind am Ende des Tages glücklicherweise zu einer Vereinbarung gekommen, dass Philippe zum FC Bayern transferiert wird. Ich bedanke mich beim FC Barcelona. Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit Philippe noch einmal mehr Qualität bekommen. Wir bekommen einen Spieler, der für seine exzellente Technik und seinen Offensivgeist bekannt ist."

... die Transferperiode des FC Bayern: "Wir alle sind mit dieser Transferperiode total zufrieden. Wir haben zwei Weltmeister aus und einen Vize-Weltmeister dazu bekommen und nun einen frischgebackenen Copa-America-Sieger. Vom Mix her ist das alles gut. Wir sind total überzeugt, dass wir mit diesem Kader eine erfolgreiche und gute Saison spielen werden - insbesondere mit der Offensive werden unsere Fans Spaß haben. Wir haben einen absoluten Top-Spieler zum FC Bayern geholt."

... die Konditionen der Leihe: "8,5 Millionen ist sicherlich ein Freundschaftspreis, wir haben seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis zum FC Barcelona. Außerdem wollte Barcelona Philippe den Wechsel nicht erschweren, da er unbedingt zu uns wollte."

... Coutinhos Robben-Erbe bei der Nummer 10: "Wir hatten vor, die 10 und die 7 in diesem Jahr als Geste für Robben und Ribery nicht zu vergeben. Wir hatten ein Gespräch mit Robben und wir wollten Philippe seine Nummer als Zeichen der Wertschätzung geben. Hasan hat ihm das Trikot beim ersten Treffen gezeigt. Arjen hatte damit keine Probleme, er meinte, Philippe sei ein würdiger Nachfolger."

Hasan Salihamidzic über ...

... Coutinho: "Ich bin sehr glücklich, dass wir unseren Fans einen solchen Spieler präsentieren können. Auch die Spieler freuen sich. Er ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar. Er kann von der linken Seite kommen, er kann vom Zentrum aus kommen und kann der zentrale Punkt in unserem Spiel werden. Er wird unserem Spiel eine spektakuläre Note geben."

... die Gespräche mit dem Brasilianer: "Karl-Heinz hat seine Kontakte zu Barcelona genutzt, ich hatte sehr guten Kontakt zu Philippes Berater. Wir haben Philippe in Barcelona ein sportliches Projekt vorgelegt und er hat es angenommen. Darüber bin ich sehr glücklich."

... die Kaderplanung der Bayern: "Der Transfermarkt läuft bis zum 2. September und der FC Bayern hält sich immer alle Optionen offen. Wir haben in der Qualität und in der Breite einen guten Kader gewonnen. Wir müssen den Trainer jetzt unterstützen, den Kader dorthin zu führen, unsere hoch gesteckten Ziele zu erreichen."