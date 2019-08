Hallescher FC - FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga heute übertragen

Der Hallesche FC empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Goal erklärt, wie du das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM siehst.

Die zweite Mannschaft des trifft im Montagsspiel des 5. Spieltags in der auswärts auf den Halleschen FC. Die Partie findet im Erdgas Sportpark in Halle statt und wird am 19. August 2019 um 19:00 Uhr angepfiffen.

Dabei wird es eine Partie der Gegensätze. Der FC Bayern München II konnte sein zweiten Saisonspiel gegen Uerdingen gewinnen, hat die letzten beide Partien aber verloren. Die Reserve des Rekordmeisters steht auf dem 18. Tabellenrang und muss langsam in die Spur finden, um nicht direkt wieder in die Regionalliga abzusteigen.

Besser läuft es beim Halleschen FC, der nach einer Startniederlage alle drei folgenden Spiele gewonnen hat und somit mit nun neun Punkten auf den dritten Tabellenrang vorgestoßen ist.

Schafft Bayern II den Befreiungsschlag aus der Krise? Kann sich Halle an der Tabellenspitze etablieren? Goal erklärt, wie du die Partie heute im TV und LIVE-STREAM siehst.

Hallescher FC vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga im Detail

Duell Hallescher FC vs. FC Bayern München II Datum Mo., 19. August 2019 | 19:00 Uhr Ort Erdgas Sportpark, Halle Zuschauer 15.057 Plätze

Hallescher FC vs. FC Bayern München II: Wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

Das Duell des Halleschen FC gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München wird am Montag nicht live im Free-TV übertragen, da sich kein entsprechender Sender die Rechte für dieses Spiel gesichert hat.

Halle vs. FC Bayern II heute live im TV sehen

Im Pay-TV hingegen wird die Partie gezeigt. Auf dem Service MagentaTV der Telekom können Fans das Duell live und vollständig verfolgen. Das Angebot MagentaTV kostet dich 24,95€ pro Monat. Mehr zum Angebot findest du hier.

Andreas Mann kommentiert das Spiel für euch, Anett Sattler übernimmt die Moderation. Den direkten Link zum Spiel gibt es hier.

Hallescher FC vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's!

Alternativ zur Übertragung im TV zeigt die Telekom Halle vs. Bayern II auch im LIVE-STREAM. Dieses Angebot heißt dann MagentaSport und kostet dich in verschiedenen Angeboten und Laufzeiten zwischen 4,95€ und 9,95€ pro Monat. Mehr dazu findest du hier.

Der Stream des Spiels Halle vs. Bayern ist derselbe wie im TV, es werden also ebenfalls Anett Sattler und Andreas Mann durch die Partie führen. Den direkten Link zum Spiel findest du hier.

Hallescher FC vs. FC Bayern München II: Das Spiel der 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Falls du das Spiel von Halle gegen die Reserve des FC Bayern München nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kannst, ist der LIVE-TICKER von Goal genau deine Anlaufstelle.

Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und hält dich von der ersten Aktion bis zum Abpfiff auf dem Laufenden. Verpasse kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene - hier geht's direkt zum Ticker.

Hallescher FC vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zu Halle vs. Bayern II werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie (also um 18.00 Uhr) veröffentlicht. Dann findest du sie natürlich genau hier.