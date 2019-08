Philippe Coutinho: Erstes Training beim FC Bayern München am Dienstag?

Noch ist die Tinte nicht trocken, Coutinho wird aber von Barca an den FC Bayern verliehen. Sein erstes Training in München ist wohl am Dienstag.

Bayern Münchens Neuzugang Philippe Coutinho könnte bereits am Dienstag erstmals mit der Mannschaft von Trainer Niko Kovac trainieren. Die Leihgabe vom FC Barcelona kam am Sonntag in München an und wird wohl am Montag die entscheidenden letzten Schritte machen.

Wie die Abendzeitung berichtet, soll der Brasilianer schließlich am Dienstag offiziell vorgestellt werden und anschließend mit der Mannschaft trainieren. Die tz geht schon von einer Vorstellung am heutigen Montag aus, an dem Kovac kein Training angesetzt hat.

Bereits am Sonntagmittag war der 27-Jährige am Münchner Flughafen gesichtet worden. Die Bild vermeldete, dass der Medizincheck noch am Wochenende im Krankenhaus Barmerzige Brüder in München-Nymphenburg bestanden wurde.

FC Bayern: Leihgebühr für Coutinho nur bei 8,5 Millionen Euro?

Bezüglich der finanziellen Eckdaten des Transfers gehen die Meldungen auseinander. Während aus zuerst zu vernehmen war, dass der FC Bayern eine Leihgebühr von 20 Millionen Euro bezahlen muss, berichtet die Bild nun von einer Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro.

Übereinstimmend wird aber berichtet, dass der FC Bayern das volle Gehalt Coutinhos in Höhe von 13 Millionen Euro tragen muss. Auch die Kaufoption für den Sommer 2020 mit 120 Millionen Euro wird in mehreren Medien unisono genannt. Einem Instagram-Post von FCB-Ausrüster adidas war zu entnehmen, dass Coutinho die Nummer zehn erhalten wird. Der Eintrag wurde inzwischen wieder gelöscht.

Bislang haben weder der FC Bayern noch der die Ausleihe Coutinhos als offiziell bekanntgegeben. Bekannt ist aber, dass ein Vollzug kurz bevorsteht. Dies hatten die Bayern-Bosse am Freitagabend nach der Partie gegen (2:2) erklärt.