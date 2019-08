FC Bayern München: Kein neuer Anlauf bei Sane, Martinez trainiert wieder - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern ist mit einem 2:2 gegen Hertha BSC in die neue Saison gestartet. Randthema war dabei weiter Leroy Sane. Alle News zum FC Bayern.

Der ist mit gemischten Gefühlen in die neue Saison gestartet: Am Freitagabend gab es ein 2:2-Unentschieden im -Eröffnungsspiel gegen , gleichzeitig ließen die Verantwortlichen zwei fixe Transfers durchsickern. Philippe Coutinho wird bald einen Leihvertrag an der Isar unterschreiben, Michael Cuisance kommt aus Gladbach.

Zudem darf Niko Kovac wieder auf Javi Martinez bauen, der am Tag nach dem Auftaktspiel ins Training des Rekordmeisters zurückgekehrt ist.

Des Weiteren sprach Bundestrainer Joachim Löw am Rande des Spiels in der Allianz Arena über die Personalie Leroy Sane, dessen Zukunft nach seiner Knieverletzung weiter offen ist. Außerdem: Löw erwartet einen Zweikampf um die Bundesliga-Meisterschaft.

Der FC Bayern München am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Rummenigge stellt klar: Der FC Bayern München wird Leroy Sane in diesem Sommer nicht holen

Karl-Heinz Rummenigge hat offenbar klargestellt, dass der FC Bayern München in diesem Sommer keinen Versuch mehr unternehmen wird, Leroy Sane von zu verpflichten.

"Nein, Leute. Jeder weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", wird der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeister von der Bild-Zeitung, angesprochen auf eine Verpflichtung von Sane in den nächsten Wochen, zitiert.

Lange zeigte der FCB offen sein Interesse, den deutschen Nationalspieler an die Isar lotsen zu wollen. Nach einer Verletzung Sanes im englischen Supercup wurde beim FCB umgeplant, stattdessen wurden Ivan Perisic (von ) und Philippe Coutinho (vom ) verpflichtet.

FC Bayern: Javi Martinez wieder im Training

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac kann im Bundesligaspiel am kommenden Samstag bei Schalke 04 wohl aus dem Vollen schöpfen. Javi Martinez ist nach Knieproblemen ins Training des Rekordmeisters zurückgekehrt. Der Spanier war im Pokal in Cottbus (3:1) und beim Bundesligaauftakt am Freitagabend gegen Hertha BSC (2:2) ausgefallen.

Gegen Schalke steht Kovac auch der gegen Hertha noch gesperrte Zugang Ivan Perisic erstmals zur Verfügung. Zudem sind Philippe Coutinho, den die Bayern vom FC Barcelona ausleiht, und Michael Cuisance, der von Gladbach nach München wechselt, weitere Alternativen. Beide haben bisher aber noch nicht mit der Mannschaft trainiert.

Löw: BVB "ernst zu nehmender Konkurrent für Bayern"

Bundestrainer Joachim Löw kann sich gut vorstellen, dass es in der Bundesliga auch in dieser Saison zum großen Titelzweikampf zwischen Rekordmeister Bayern München und "Vize" kommt. "Dortmund hat sich klasse verstärkt. Dortmund ist, glaube ich, ein ernst zu nehmender Konkurrent für die Bayern", sagte der 59-Jährige am Rande des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen den Bayern und Hertha BSC (2:2) bei DAZN.

"Es ist positiv, dass Dortmund äußert, dass sie die Meisterschaft holen wollen", betonte der Weltmeister-Coach von 2014, der die Transferaktivitäten der Westfalen lobt: "Ich finde, sie haben sich wahnsinnig gut verstärkt. Mats Hummels ist überragend, Nico Schulz ist überragend, Hazard ist sehr gut, dazu noch Julian Brandt."

Löw über Sane-Transferposse: "Ich weiß nicht, was der Leroy selbst möchte"

Bundestrainer Joachim Löw hofft auf eine rasche Genesung von Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City, der aufgrund einer Kreuzbandverletzung wohl mehrere Monate ausfällt. "Natürlich waren wir sehr traurig und niedergeschlagen. Ich hatte auch mit Leroy Kontakt", sagte der 59-Jährige am Rande des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen Bayern München und Hertha BSC (2:2) bei DAZN.

Löw weiter: "Für ihn selber war es in der Situation, in der er sich befand, natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich zurückkommt." Der Ex-Schalker sei bei den Ärzten in besten Händen, so der DFB-Chefcoach: "Er war im letzten Jahr für uns wahnsinnig wichtig geworden. Er ist ein Klassespieler auf einem unglaublich hohen Niveau mit einer überragenden Qualität, und ich wünsche ihm alles Gute. Für die EM wird es reichen."

Einen Ratschlag an den FC Bayern, ob der Rekordmeister den ManCity-Star trotzdem verpflichten soll, verkniff sich der Bundestrainer. "Da kann ich mich nicht einmischen. Das müssen die Bayern selber wissen", sagte Löw dem Streamingdienst, "ich kenne auch nicht genau die Situation, wie weit sie mit dem Verein waren." Dass Interesse bestanden habe, sei klar, aber man müsse abwarten. Löw: "Ich weiß nicht, was der Leroy selbst möchte und was die Bayern möchten. Das wird man sehen."

FC Bayern München zum Saisonstart nur Remis gegen Hertha: Transferdurchbruch schluckt Frust

Der FC Bayern kommt zum Saisonauftakt gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Über einen frustrierenden Abend, der letztlich versöhnlich endete.

FC Bayern München: Wechsel von Talent Michael Cuisance perfekt

Der Wechsel von Toptalent Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister Bayern München ist perfekt. Die Gladbacher bestätigten den Deal. Nach einem Medizincheck am Freitag in München unterzeichneten die beiden Klubs am Samstag die Transferverträge, teilte die Borussia mit . Über die Modalitäten wurde zunächst nichts bekannt. Die Ablöse soll rund zehn Millionen Euro betragen.

FC Bayern: Rummenigge lässt Boateng-Zukunft offen

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat die Zukunft von Rio-Weltmeister Jerome Boateng beim Rekordmeister offen gelassen. "Ich will da weder hü noch hott sagen. Das Transferfenster hat bis 2. September auf. Dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt", sagte Rummenigge nach dem 2:2 (1:2) zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC.

Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. Vor Wochen war sein Abschied beschlossene Sache, zuletzt schien aber ein Verbleib des 30 Jahre alten Innenverteidigers immer wahrscheinlicher. Trainer Niko Kovac hatte Boateng erst am Mittwoch als "festen Bestandteil" der Mannschaft bezeichnet.

Bericht: Das kostet der Coutinho-Deal den FC Bayern München

Der FC Bayern München sorgte am späten Freitagabend nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) mit der Bestätigung der bevorstehenden Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona für einen Paukenschlag.

Und obwohl der deutsche Rekordmeister den brasilianischen Superstar zunächst nur ausleiht, dürfte der Deal nicht ganz billig werden. Wie Mundo Deportivo berichtet, soll für Coutinho eine einjährige Leihgebühr in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro fällig werden.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Noten für die Stars des FCB - Offensivduo überzeugt, Abwehr mit Problemen

Beim FC Bayern glänzte während des Bundesliga-Auftakts vor allem die Offensive. In der letzten Reihe tauchten einige Probleme auf. Die Einzelkritik.