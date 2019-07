FC Bayern München vs. FC Arsenal: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird der ICC 2019 übertragen

Beim International Champions Cup 2019 treffen Bayern München und Arsenal aufeinander. Goal verrät, wo die Partie live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Der ICC, er ist wieder da. Der ist auch in diesem Jahr mit dabei, wenn sich europäische Top-Teams auf den Kontinenten dieser Welt gegenüberstehen. Dabei geht es für den deutschen Rekordmeister gegen den - am Donnerstagmorgen (18. Juli) um 5 Uhr.

Die Münchner Bayern sind bereits zur ihrer USA-Reise aufgebrochen, wo es in den kommenden Tagen zu hochkarätigen Testspielen kommen wird. Mit im Gepäck sind die Neuzugänge, unter anderem Benjamin Pavard.

Der FC Arsenal hofft in der zweiten Saison unter Trainer Unai Emery darauf, dass man vielleicht die lange Titellosigkeit unterbrechen und mal wieder ein Wörtchen in Sachen englischer Meistertitel mitsprechen kann.

FC Bayern München vs. FC Arsenal beim ICC 2019: Goal verrät, wo die Begegnung am Donnerstag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Die Daten zum Testspiel

Duell FC Bayern München vs. FC Arsenal Datum Do., 18. Juli 2019 | 5 Uhr Ort Dignity Health Sports Park, Carson (Kalifornien) Zuschauer 27.000 Plätze

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Das Testspiel live im TV sehen

Der ICC live im deutschen Fernsehen: Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal wird am Donnerstagmorgen (5 Uhr) live im Free-TV auf Sport1 übertragen.

Ihr könnt aber auch auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, der sich dem Topspiel definitiv annehmen wird. Alle Infos dazu erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Den ICC im LIVE-STREAM anschauen

Echte Fans stehen auch um 5 Uhr morgens auf, wenn der FC Bayern gegen den FC Arsenal den Ernstfall probt. Die gute Nachricht: FCB vs. Arsenal läuft auch um diese Zeit im LIVE-STREAM.

DAZN hat sich die Rechte am ICC 2019 gesichert und ist so der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Partie live im Stream geht.

FC Bayern München vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN zeigt den FC Bayern bei seinem ersten Test auf US-Boden also live im Stream. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Donnerstag (18. Juli) um 5 Uhr morgens ertönen wird. Kommentator Uli Hebel wird dabei vom Experten Ralph Gunesch unterstützt.

Was müsst Ihr aber tun, um bei der Partie mit dabei sein zu dürfen? Ihr braucht ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses beginnt für jeden Neukunden mit einem Gratismonat, indem man den Service 30 Tage kostenlos testen kann.

Das bedeutet für Euch, dass Ihr Bayern vs. Arsenal umsonst sehen könnt. Welche ICC-Spiele noch auf DAZN zu sehen sind, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Die Highlights

Die besten Szenen der Partie Bayern München vs. FC Arsenal werden am Donnerstagmorgen rund eine Stunde nach Abpfiff auf DAZN zu sehen sein. Wer sogar die vollen 90 Minuten gerne nochmal anschauen würde, der kann das ebenfalls tun - mit der Re-Live-Funktion.

Voraussetzung ist und bleibt ein Abonnement beim Streamingdienst.

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Der LIVE-TICKER

Wer die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Arsenal nicht live im Stream anschauen kann, der kann alternativ einen LIVE-TICKER zur Hilfe nehmen.

So einen gibt es nämlich zu jeder Partie des ICC 2019. Mit dem LIVE-TICKER zu Bayern vs. Arsenal verpasst Ihr keine Sekunde aus Kalifornien. Hier geht's direkt zur Partie.

FC Bayern München: Alle News und Berichte zur USA-Reise

FC Bayern ohne Hoeneß und Salihamidzic in die USA

Ohne Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist der deutsche Rekordmeister Bayern München am Montagmorgen zu seiner US-Tour aufgebrochen. Hoeneß habe anderweitige Verpflichtungen, teilte der FC Bayern auf SID-Nachfrage mit. Salihamidzic wird sich weiter in Europa um die geplanten Transfers kümmern.

Die Münchner, angeführt von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, fliegen zunächst nach Los Angeles. Am Dienstagabend soll "Terminator" Arnold Schwarzenegger die Bayern laut Bild in sein Anwesen geladen haben. Zudem ist am Dienstag in LA der Besuch des Holocaust-Museums geplant. Weitere Stationen sind Houston und Kansas City. Hier geht's zur kompletten News.

FC Bayern testet gegen Arsenal, und

Der FC Bayern testet im Rahmen seiner "Audi Summer Tour" gegen den FC Arsenal (18. Juli, 5.00 Uhr), Real Madrid (21. Juli, 2.00 Uhr) und den AC Mailand (24. Juli, 3.00 Uhr). Am 25. Juli kehren die Münchner zurück.

USA-Reise des FC Bayern München: "Es gibt keine Alternative

Trainer Niko Kovac spricht von "erschwerten Bedingungen" in der Vorbereitung, doch Karl-Heinz Rummenigge will davon nichts wissen. "Es gibt keine Alternative zu diesen Reisen", sagt der Vorstandschef von Bayern München im SID-Gespräch zum zehntägigen US-Trip des deutschen Rekordmeisters ab Montag, "ich sehe die Vorbereitung in keinster Weise belastet. Ganz im Gegenteil: Unsere Spieler mögen solche Reisen."

Außerdem müsse sich der FC Bayern als "globale Marke" in den USA und wie in der Vergangenheit auch schon in Fernost präsentieren. "Das sind Märkte, die jetzt schon wichtig sind und noch wichtiger werden", betont Rummenigge: "Wachstumsmärkte sind exklusiv in Amerika und Asien, speziell in . Wir müssen uns da zeigen." Die US-Tour sei "top organisiert", von einer Strapaze könne keine Rede sein. Hier geht's zur kompletten News.