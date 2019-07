FC Bayern München: Hoeneß' Meisterwette mit Mateschitz, Sane-Zukunft weiter offen - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Leroy Sane ist die bestimmende Personalie rund um den FC Bayern, Präsident Hoeneß geht derweil eine Wette ein. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der ist weiterhin auf der Suche nach personellen Verstärkungen für die kommende Saison. Bei Wunschspieler Leroy Sane ist immer noch keine Entscheidung gefallen.

Präsident Uli Hoeneß hingegen hat sich zu einer Wette mit Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz verleiten lassen und mit Konami hat man eine neue Partnerschaft geschlossen.

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Meisterwette zwischen Red-Bull-Boss Mateschitz und Hoeneß

Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz ist eine Meisterwette mit FCB-Präsident Uli Hoeneß eingegangen. "Ich habe mit Uli Hoeneß gewettet, dass in den nächsten drei Jahren einmal Meister wird", sagte Mateschitz den Salzburger Nachrichten. Einsatz soll ein Bier sein.

Der FC Bayern und Red Bull stehen aktuell in regem Austausch. Die beiden Unternehmen bauen in München eine neue Eishockey- und Basketball-Halle, in der künftig unter anderem der EHC Red Bull München sowie der FC Bayern Basketball ihre Heimspiele austragen sollen.

FC Bayern: Bei Leroy Sane laut Rummenigge "noch gar nichts entschieden"

Der FC Bayern hat noch bis 2. September Zeit, Transfers zu tätigen. Im Fall von Leroy Sane gilt das jedoch nicht, da das Transferfenster in der Premier League bereits am 8. August schließt und den Nationalspieler wohl niemals ohne Ersatz ziehen lassen würde.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bleibt dennoch entspannt, sagte am Donnerstag auf Bild-Anfrage: "Da ist final überhaupt noch gar nichts entschieden."

Pro Evolution Soccer 2020: FC Bayern und Konami verkünden neue Partnerschaft

FC Bayern: Gnabry spricht über CL-Aus gegen Liverpool

Serge Gnabry erachtet das Ausscheiden seines FC Bayern München im vergangenen Champions-League-Achtelfinale als nicht dramatisch. Im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena war der FCB gegen den FC Liverpool chancenlos.

"Ich denke nicht, dass wir letztes Jahr untergegangen sind. Es war ein Spiel gegen Liverpool, das am Ende der Sieger war. Da kann man sich nicht beschweren", sagte er dem kicker, angesprochen auf die 1:3-Niederlage gegen den im Achtelfinal-Rückspiel.

Lothar Matthäus warnt FC Bayern vor Dembele-Transfer

Lothar Matthäus hat sich klar gegen einen Wechsel von Barcelonas Ousmane Dembele zum FC Bayern ausgesprochen. Der ehemalige Weltfußballer zweifelt an der charakterlichen Eignung des Franzosen und würde eine Verpflichtung von Leroy Sane von Manchester City bevorzugen.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Matthäus: "Sane hat für mich den besseren Charakter. Wenn ich an die Skandale denke, für die Dembele sowohl bei Dortmund wie Barcelona gesorgt hat, fehlt mir der Glaube, dass der Spieler sein Verhalten beim FC Bayern ändern würde."

FC Bayern: Rummenigge und Gnabry blocken Sane-Fragen ab

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge: "Es bestand Explosionsgefahr"

Karl-Heinz Rummenigge hat verdeutlicht, wie kritisch die Lage beim FC Bayern Münchennach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf in der Hinrunde der vergangenen Saison war. Gleichzeitig plädierte er für mehr Ruhe beim deutschen Rekordmeister und sprach über die Bedeutung von nationaler Konkurrenz.

"An diesem Samstag bestand in der Kabine Explosionsgefahr", sagte der Vorstandsvorsitzende im Sport1-Interview: "Wir haben dann aber richtig entschieden, indem wir alle nach Hause gefahren sind und uns erst am Montag darüber beratschlagt haben, wie wir mit der Situation umgehen. Es wurde dann intern Klartext gesprochen."

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

